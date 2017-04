Spicer decepcionó a Trump con dichos sobre Hitler y armas químicas

Washington, 12 Abr (Notimex).- El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, amplió hoy su disculpa por comparar el uso de armas químicas entre Hitler y el presidente de Siria, Bashar al Assad, y dijo haber decepcionado al presidente Donald Trump.

Spicer consideró que su pifia tuvo un efecto contrario a su trabajo de amplificar el mensaje del mandatario, en particular a la luz de lo que caracterizó como éxitos tras la visita del presidente de China y la confirmación del nuevo magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

“Cuando tú distraes el mensaje de esos logros, y tu trabajo es hacer exactamente lo opuesto, resulta decepcionante a un nivel profesional, y yo defraudé al presidente”, dijo el vocero, en lo que fue su cuarto intento para disculparse y aclarar sus palabras, en menos de 24 horas.

Entrevistado durante un evento celebrado en el Newseum a propósito de que se cumplan en breve los primeros cien días del gobierno de Trump, Spicer reiteró su falla por los comentarios hechos el martes durante su habitual conferencia de prensa.

“Cometí un error. No hay otra manera de decirlo. Me metí en un tema al que no debí y metí la pata y espero que la gente entienda que todos cometemos errores”, apuntó el vocero al responder a la primera pregunta del interrogatorio de casi una hora.

Spicer caracterizó las pasadas 24 horas como las peores en su vida y dijo que nadie más es responsable de su error, que tuvo una mayor sensibilidad por haber ocurrido en el inicio de la Pascua judía.

Los apuros de Spicer se iniciaron cuando fue cuestionado el martes sobre el respaldo que da Rusia al régimen de Al Assad pese al uso de armas químicas por parte del mandatario sirio contra la población civil, trazando un paralelismo entre Al Assad y Hitler, y asegurando que este último nunca las utilizó contra los judíos.

Cuando una reportera le pidió más adelante aclarar su comentario, Spicer reconoció la existencia del holocausto y pareció complicar su explicación al indicar que Hitler “no estaba utilizando el gas sobre su gente de la misma manera que Al Assad lo está haciendo”.

La rectificación ante las cámaras de televisión pareció ser insuficiente, por lo que su oficina difundió poco después un comunicado en el que Spicer dejó en claro que de ninguna manera buscó atenuar “la horrenda naturaleza del Holocausto”.

Finalmente, ante la presión generada entre algunos círculos judíos, Spicer se vio forzado a ofrecer una disculpa ante las cámaras de la televisora NBC, que pareció ser también insuficiente a la luz de su expiación ofrecida este miércoles.