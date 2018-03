Sri Lanka levanta toque de queda en zona afectada por la violencia

Colombo, 10 mar (EFE).- Las autoridades de Sri Lanka decidieron hoy levantar el toque de queda en el distrito central de Kandy, azotado desde el 5 de marzo por enfrentamientos violentos entre cingaleses y musulmanes, aunque se mantiene una fuerte presencia militar en la zona y con el estado de emergencia todavía vigente.

El portavoz de la Policía Nacional de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, aseguró en un comunicado que la situación en la zona ha vuelto a la “normalidad”, por lo que las fuerzas de seguridad decidieron no renovar el toque de queda decretado el pasado lunes.

Sin embargo, los más de 3.000 militares desplegados para contener los choques permanecerán en el distrito para evitar nuevos brotes de violencia, dijo a Efe un portavoz del Ejército, Sumith Kuruppu.

“Normalmente no desplegamos un número tan grande de tropas para una situación como esta. Pero se ha hecho para asegurar que la población confía en su seguridad. Hasta que no lo consigamos no retiraremos las tropas”, añadió.

El estado de emergencia en todo el país, declarado el 6 de marzo, y el bloqueo de las redes sociales siguen en vigor.

A la decisión de levantar el toque de queda se suma el anuncio hoy del presidente ceilanés, Maithripala Sirisena, de formar un comité de investigación que estudie las causas del brote de violencia.

El primer ministro, Ranil Wickremesinghe, que visitó hoy la zona junto a un grupo de parlamentarios, informó que 465 propiedades sufrieron daños, incluyendo 232 casas pertenecientes a familias musulmanas.

Wickremesinghe prometió que las propiedades serían reconstruidas lo más pronto posible utilizando recursos del Ejército.

Los enfrentamientos se han saldado hasta el momento con tres muertos, dos de ellos musulmanes, y la quema de decenas de viviendas, comercios y lugares del culto.

Estos son los enfrentamientos entre comunidades religiosas más importantes desde que en 2014 se produjeran cuatro muertos y dieciséis heridos en choques de budistas con musulmanes en dos ciudades del sur del país.