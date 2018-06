Stephen King y Joël Dicker los nuevos favoritos de los lectores

Redacción internacional, 29 jun (EFE).- Las listas de libros más vendidos esta semana cuentan con Stephen King y Joël Dicker como algunos de los nombres más repetidos gracias a sus nuevas novelas.

Stephen King es número dos en Estados Unidos y Reino Unido con “The Outsider”, una historia que comienza con el inquietante asesinato de un niño en un parque, mientras que el suizo Dicker sitúa “La desaparición de Stepnanie Mailer” como el más vendido es España y el segundo en Italia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Feld – Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.- Die Tyrannei des Schmetterlings – Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Es ist nur eine Phase, Hase – Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein)

4.- Kluftinger – Volker Klüpfel, Michael Kobr (Ullstein)

No ficción:

1. – Größer als das Amt – James Comey (Droemer)

2.- Der Ernährungskompass – Bas Kast (C. Bertelsmann)

3.- Jäger, Hirten, Kritiker – Richard David Precht (Goldmann)

4.- Mit 50 Euro um die Welt – Christopher Schacht (adeo)

Fuente: “Der Spiegel”

ARGENTINA

Ficción:

1.- “Las hijas del capitán” – María Dueñas (Planeta)

2.- “Mafalda, lo mejor” – Quino (Los libros más pequeños del mundo)

3.- “Bellas durmientes” – Stephen King y Owen King (Plaza & Janes)

4.- “Cuando fuimos los peripatéticos” – Hector Lozano (Planeta)

No ficción:

1.- “La filosofía en once frases” – Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- “Mujeres insolentes de la Historia” – Felipe Pigna (Emecé)

3.- “¿Para qué sirve la filosofía?” – Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4.- “Emoción y sentimientos” – Daniel López Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- “Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente” – TCD (Globo)

2.- “Ainda Sou Eu” – Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- “Na Sombra do Mundo Perdido” – Ilko Minev (Buzz)

4.- “O Que o Sol Faz Com as Flores” – Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade” – Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- “O Inferno Somos Nós” – Leandro Karnal y Monja Coen (Papirus)

3.- “A Elite do Atraso” – Jessé Souza (LeYa)

4.- “Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã” – Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “La mujer en la ventana” – A.J Finn – (Penguin Random)

2.- “El presidente ha desaparecido” – Bill Clinton/James Patterson – (Planeta)

3.- “El caso Fitzgerald” – Grisham John – (Penguin Random)

4.- “La noche que mataron a Bolívar” – Mauricio Vargas – (Planeta)

No ficción:

1.- “Historia de Colombia y sus oligarquías” – Antonio Caballero – (Planeta)

2.- “Historia mínima de Colombia” – Jorge Melo – (Oceano)

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favilli – (Planeta)

4.- “La llamada de la tribu” – Mario Vargas Llosa – (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” – Joël Dicker (Alfaguara)

2.- “Con un cassette y un boli bic” – Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- “El proyecto de mi vida” – Megan Maxwell (Planeta)

4.- “El cuento de la criada” – Margaret Atwood (Salamandra)

No ficción:

1.- “Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia” – Nacho Carretero Pou (Libros del KO)

2.- “La voz de tu alma” – Laín García Calvo (Autor-editor)

3.- “Morder la manzana” – Leticia Dolera (Planeta)

4.- “En defensa de la ilustración” -Steven Pinker (Paidós Ibérica)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “The President Is Missing” – Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

2.- “The Outsider” – Stephen King (Scribner)

3.- “Something in the Water” – Catherine Steadman (Ballantine)

4.- “The Perfect Couple” – Elin Hilderbrand (Little, Brown & Co.)

No ficción:

1.- “Things That Matter” – Charles Krauthammer (Crown Forum)

2.- “Kitchen Confidential” – Anthony Bourdain (Bloomsbury)

3.- “12 Rules for Life” – Jordan B. Peterson (Random House)

4.- “Girl, Wash Your Face” – Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La dernière des Stanfield” – Marc Levy (Pocket)

2.- “Un appartement à Paris” – Guillaume Musso (Pocket)

3.- “Les legendaires – origines T.5; razzia” – Patrick Sobral y Nadou (Delcourt)

4.- “La tresse” – Laetitia Colombani (Lgf)

No ficción:

1.- “Un été avec Homère” – Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- “Passeport; du ce1 au ce2” – Catherine Bessières (Hachette Education)

3.- “Passeport; du cp au ce1” – Philippe Bourgouint (Hachette Education)

4.- “Passeport; du ce2 au cm1” – Michèle Bacon (Hachette Education)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “Il metodo Catalanotti” – Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- “La scomparsa di Stephanie Mailer” – Joel Dicker (La nave di Teseo)

3.- “Le persiane verdi” – Georges Simenon (Adelphi)

4.- “Hippie” – Paulo Coelho (La nave di Teseo)

No Ficción:

1.- “I sette peccati capitali dell’economia italiana” – Carlo Cottarelli (Feltrinelli)

2.- “Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo” – Nicola Gardini (Garzanti)

3.- “La vita e i giorni. Sulla vecchiaia” – Enzo Bianchi (Il Mulino)

4.- “Felicità in questo mondo. Un viaggio alla scoperta del buddismo e della felicità” – Giuseppe Cloza (Ist. Buddista It. Soka Gakkai)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- “Los perros duros no bailan” – Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

2.- “Las hijas del capitán” – María Dueñas (Planeta)

3.- “Ready Player One / Edición película” – Ernest Cline (Nova)

4.- “Una novela criminal” – Jorge Volpi (Alfaguara)

No ficción:

1.- “Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump” – Michael Wolff (Temas de hoy)

2.- “¿Y ahora que México? México ante el 2018” – Universidad de Guadalajara (Debate)

3.- “2018 La salida” – Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

4.- “El pueblo soy yo” – Enrique Krauze (Debate)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Cebola crua com sal e broa” – Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- “A biblioteca dos livros proibidos” – Tom Pugh (Alma dos Livros)

3.- “Hippie” – Paulo Coelho (Pergaminho)

4.- “A casa de verão” – Jude Deveraux (Bertrand Editora)

No ficción:

1.- “Confia” – Sofia Ribeiro (Matéria Prima)

2.- “O meu coração só tem uma cor” – Joana Marques (Edições Contraponto)

3.- “A arte subtil de saber dizer que se foda” – Mark Manson (Desassossego)

4.- “Os ricos” – Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “The President Is Missing” – Bill Clinton & James Patterson (Century).

2.- “The Outsider” – Stephen King (Hodder).

3.- “The Blood Road” – Stuart MacBride (HarperCollins).

4.- “Forever and a Day” – Anthony Horowitz (Cape).

No ficción:

1.- “First Man In” – Ant Middleton (HarperCollins).

2.- “Arnhem” – Antony Beevor (Viking).

3.- “Mr Grumpy Nails Fatherhood” – Liz Bankes, Lizzie Daykin & Sarah Daykin (Egmont).

4.-“Spitfire” – John Nichol (Simon & Schuster)

Fuente: The Sunday Times. EFE