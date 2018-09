Stephens, Serena Williams y Pliskova cumplen pronósticos; Sevastova, sorpresa

Nueva York, 2 sep (EFE).- Todo fue normalidad de la competición femenina en la séptima jornada del Abierto de Estados Unidos con los triunfos esperados de las estadounidenses Sloane Stephens, campeona defensora, y Serena Williams, junto con el de la checa Karolina Pliskova.

La sorpresa relativa la dio la letona Anastasija Sevastova, decimonovena cabeza de serie, al eliminar a la séptima favorita, la ucraniana Elina Svitolina.

Stephens regresó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos con una victoria por 6-3 y 6-3 sobre la belga Elise Mertens, decimoquinta cabeza de serie.

La vigente campeona volvió a mostrar la mejor versión de su juego versátil y consiguió el pase a los cuartos de final sin mayor problema.

“No importa el tipo de rival que tenga en la pista, siempre lucho al máximo, como lo hice hoy por lo que estoy contenta de la manera que llegó el triunfo que era lo que realmente buscaba”, declaró Stephens.

Su próxima rival, Sevastova logró por tercer año consecutivo el pase a cuartos tras imponerse por 6-3, 1-6 y 6-0 a Svitolina.

El duelo entre Stephens y Sevastova será el cuarto entre ambas, con ventaja de 2-1 en los tres anteriores para la de Plantation (Florida), uno de los cuales fue hace un año en cuartos de final en Flushing Meadows.

Recordando esa victoria de 2017, decidida por un desempate en el tercer set, Stephens dijo: “Tuve que luchar muy duro antes de alcanzar el triunfo, lo que significa que esta vez tampoco será diferente”.

Williams, decimoséptima cabeza de serie, logró hoy el pase a cuartos al derrotar por 6-0, 4-6 y 6-3 a la veterana estonia Kaia Kanepi, la número 100 del mundo, que había sido la verdugo de la gran favorita, la rumana Simona Halep, a la que eliminó en la jornada inaugural del torneo.

El quinto duelo que disputaron ambas tenistas como profesionales dejó a Williams con la marca perfecta de 5-0 y la confirmación de que está recuperando su mejor forma tras el parto de su primogénita.

“Hice uno o dos errores cruciales, y eso me costó el segundo set, o al menos me costó el primer juego”, admitió Williams. “Entonces ella (Kanepi) jugaba muy bien en ese momento. Así que no fue como si mi nivel bajara enormemente. Fue uno o dos puntos que hicieron una gran diferencia en ese segundo set”.

Al margen de los errores, Williams, a sus 36 años, juega por decimoquinta vez los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, rompiendo un empate con la legendaria Martina Navratilova por el segundo lugar entre las mujeres en la ‘era Open’. La mejor marca de todos los tiempos la tiene su compatriota Chris Evert, con 19.

La próxima rival de Williams será la checa Karolina Pliskova, octava cabeza de serie, que ganó por 6-4 y 6-4 a la joven australiana Ashleigh Barty, decimoctava favorita.

El duelo entre Williams y Pliskova, que llegó por tercera vez consecutiva a los cuartos de final, será el tercero con reparto de triunfo y derrota en los dos primeros.

El partido entre ambas en la pista central Arthur Ashe tendrá todos los alicientes de una gran revancha después que en 2016, Pliskova venció a Serena Williams en la semifinal y jugó la final ante la alemana Angelique Kerber, con la que perdió.

“Realmente me sentí muy bien ese año y me siento muy bien ahora, también. Pero fue una historia un poco diferente, 2016, dado que era un poco desconocida para todos. Nadie esperaba que llegara tan lejos”, declaró Pliskova.

La tenista checa de 26 años no tiene problema en admitir que volverá a salir sin ser la favorita, pero está convencida de que podrá disputar un gran partido.

“Sé que ella era la mejor en ese momento, pero solo quería ganar. Así que es por eso que gané y por lo que ahora creo que poseo la misma oportunidad. Tengo un juego para vencerla”, subrayó Pliskova, que espera, dos años después, romper de nuevo los pronósticos en Flushing Meadows. EFE