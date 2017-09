Sterling K. Brown y Elisabeth Moss, mejores actores en series de drama

Los Ángeles (EEUU), 17 sep (EFE).- Sterling K. Brown (“This is Us”) y Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) se coronaron como mejores actores protagonistas en series dramáticas durante la 69 edición de los premios Emmy.

Brown se impuso a Anthony Hopkins (“Westworld”), Milo Ventimiglia (“This is Us”), Kevin Spacey (“House of Cards”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Matthew Rhys (“The Americans”) y Liev Schreiber (“Ray Donovan”).

“¿Esto lo agarró Walter White? Es un honor supremo seguir los pasos de personajes así”, afirmó Brown en alusión al papel popularizado por Bryan Cranston en la serie “Breaking Bad”.

Por su parte, Moss le ganó la partida a Viola Davis (“How To Get Away With Murder”), Claire Foy (“The Crown”), Robin Wright (“House of Cards”), Keri Russell (“The Americans”) y Evan Rachel Wood (“Westworld”).

"Esto es una locura", reconoció la actriz sobre el escenario del Teatro Microsoft, de Los Ángeles (California).