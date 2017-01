Sting presentará en México su duodécimo álbum tras más de 10 años de silencio

México, 16 ene (EFE).- Sting presentará en México “Sting 57th & 9th”, su duodécimo álbum y su primer proyecto rock/pop en más de una década, en conciertos en Monterrey, Guadalajara y en la capital del país, informaron hoy los organizadores.

El exbajista de The Police, banda autora de canciones como “Roxanne” o “Every breath you take”, tocará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 17 de mayo; en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 20 de mayo y por último se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 21 de mayo, señaló la firma Ocesa en un comunicado.

En el “57th & 9th Tour”, el artista británico estará acompañado por su guitarrista Dominic Miller, por Josh Freese en la batería, Rufus Miller con la guitarra y contará con la voz de Joe Sumner.

“Sting 57th & 9th”, duodécimo álbum de Sting, se lanzó el 11 de noviembre pasado y cuenta con diez temas que muestran el amplio rango en el estilo musical y de composición de Sting, que va desde las guitarras rasposas del sencillo “I Can’t Stop Thinking About You” a la feroz “Petrol Head”.

El álbum, producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en unas semanas con la ayuda de Dominic Miller y Vinnie Colaiuta (batería), así como del baterista Freese (Nine Inch Nails y Guns n’ Roses), el guitarrista Lyle Workman y los coros de la banda de Tex-Mex de San Antonio The Last Bandoleros. EFE