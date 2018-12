Sturgeon califica de “pírrica” la victoria de May en la moción de confianza

Edimburgo (R.Unido), 12 dic (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó de “pírrica” la victoria que la primera ministra británica, Theresa May, cosechó hoy en el voto de confianza a su liderazgo, en el que fue apoyada por 200 de los 317 diputados conservadores.

“Apenas supone una victoria pírrica para la primera ministra, que ahora ha admitido que su tiempo en el cargo es limitado”, dijo Sturgeon en declaraciones recogidas por los medios.

Sturgeon se refirió así a la intención expresada por May ante sus compañeros de partido de no presentarse a la reelección en los próximos comicios.

Para la líder escocesa, el resultado “ha socavado fatalmente” la autoridad” de la “premier”.

“La primera ministra no puede, y no debe, usar este resultado para defender su argumento de que la elección ahora es entre su mal acuerdo del ‘brexit’ y un no acuerdo”, dijo.

Añadió que el Parlamento de Westminster “no va a aprobar su acuerdo” y va a rechazar también que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin ningún tipo de pacto.

“Cada día que ella se niega aceptar esto es otro día perdido”, indicó.

La dirigente escocesa reiteró que su formación, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), votará a favor de que se celebre un segundo referéndum sobre el “brexit”, que albergue la posibilidad de continuar en el bloque común, ya que recordó que Escocia votó “abrumadoramente” (un 62 %) por la permanencia.

“Nuestra prioridad es hacer todo lo posible para detener al Gobierno del Reino Unido que arrastra a Escocia hacia el acantilado del ‘brexit’, que dañará los empleos, a las comunidades y los niveles de vida”, sostuvo.

May salió victoriosa de la votación que los miembros de su partido convocaron después de que decidiese posponer la decisión de la Cámara de los Comunes sobre el pacto acordado con Bruselas, prevista para este martes.

El diputado del SNP en el Parlamento de Westminster Stephen Gethins dijo que la votación de esta noche “ha dejado claro” que los conservadores están “acabados” y “no preparados para gobernar”

Además urgió al Partido Laborista “a dar un paso adelante” y a unirse a su formación, los liberales demócratas y los verdes que le piden que, como primer partido de la oposición, presente una moción de censura contra May. EFE