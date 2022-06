Suben contagios de COVID-19; podrían alcanzar 151 por día

La quinta ola es una realidad, se registraron dos decesos: SSD

La quinta ola de covid-19 es ya una realidad. El día de hoy se registraron los dos primeros fallecimientos en dos meses a causa del virus y nuevamente hay hospitalizados. De acuerdo al secretario de Salud, Sergio González Romero, habría un registro diario de 151 casos en las próximas semanas.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, el funcionario estatal indicó que hay una tendencia al alza de casi el 200 por ciento de una semana a otra, con lo que se confirma una nueva ola de contagios; “de la semana 23 a la 24 pasamos de dos a tres casos por día a un promedio diario de 150 casos”, dijo.

Manifestó que durante abril y mayo no se presentaron decesos, sin embargo, ya se tuvieron dos en esta semana, en ambos casos personas vacunadas, por lo que es fundamental que no se relajen las medidas de prevención, sobre todo el uso del cubrebocas, el cual nuevamente es obligatorio en espacios abiertos.

En cuanto a hospitalizaciones, el galeno detalló que este fin de semana se dejó internado en el Hospital 450 a un paciente, cuando ya se habían cumplido 90 días sin un solo caso que ameritara ser hospitalizado; “estamos preparados para habilitar camas de diferentes áreas en caso de ameritarlo”, aseveró.

Agregó que, en base a las estimaciones en las anteriores olas, durante los meses de mayor contagio, que son los que se desprenden de días festivos con reuniones masivas, como el 10 de mayo, se espera un promedio de 150 contagios diarios, esperando que el promedio de mortandad no se dispare.

González Romero ahondó que no se debe bajar la guardia, ya que se está en plena pandemia; “muchas personas creyeron que esto ya había acabado, y no es así. Hay que vacunarnos, hay que usar cubrebocas y evitar las reuniones masivas. No queremos que haya hospitalizados y, menos, que haya muertos”.

