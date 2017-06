Sudán del Sur mantiene el veto a veinte periodistas extranjeros

Yuba, 28 jun (EFE).- Las autoridades sursudanesas reiteraron hoy la prohibición de trabajar en el país a veinte periodistas extranjeros, a los que acusa de publicar informaciones que “amenazan la seguridad de Sudán del Sur y manchan su imagen en el exterior”.

El director de la autoridad gubernamental que supervisa los medios de comunicación, Elijah Alier, informó hoy que Yuba “mantiene su decisión de vetar a los veinte corresponsales extranjeros”, como decidió a principios de mes.

Agregó que la autoridad que preside no rechaza “de forma total” que organizaciones periodísticas extranjeras accedan a Sudán del Sur y realicen su trabajo informativo.

Según Alier, el ente estatal ha autorizado a 200 periodistas extranjeros a trabajar en Sudán del Sur, desde su fundación el año pasado, y aseguró que seguirá otorgando acreditaciones de prensa a los corresponsales extranjeros siempre y cuando “respeten las leyes que regulan el trabajo periodístico en el país”.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros del Este de África (FCAEA, en sus siglas en inglés) denunció que en los pasados seis meses las autoridades sursudanesas han prohibido trabajar en el país a veinte periodistas “profesionales y con experiencia” de diez nacionalidades, tanto corresponsales de medios como “freelance”.

Según la FCAEA, a algunos informadores se les denegó el permiso de trabajo, mientras que a otros no les fue renovado o no se les concedió el visado para residir en Sudán del Sur, y varios de ellos fueron deportados o “sintieron que tenían pocas opciones” que no fueran abandonar el país.

En el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Sudán del Sur se encuentra en la posición 145 de los 180 países que forman la lista.

La organización destaca la muerte de nueve periodistas en el país desde su independencia, en 2011. EFE