Suede lanzará en septiembre su noveno álbum de estudio, “Autofiction”

Londres, 24 may (EFE).- La banda británica de pop Suede anunció este martes el lanzamiento el próximo 16 de septiembre de “Autofiction”, el noveno álbum de estudio de la banda, del que difundió ya hoy su primer sencillo, “She Still Leads Me On”.

El single, marcado por las guitarras y la personal voz de su líder, Brett Anderson, es un homenaje del vocalista a su difunta madre, según un comunicado de su discográfica, BMG.

Con el nuevo disco, Suede pretende volver a sus orígenes, tras haberse encerrado en unos locales abandonados en la zona londinense de King’s Cross para sacarlo adelante.

“‘Autofiction’ es nuestro disco punk. Sin silbidos, ni campanitas. Solo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y errores; la banda expuesta en todo su desorden primario”, señaló Anderson, según la nota.

Los creadores de grandes himnos del “brit pop” de los noventa como “Trash” o “Beautiful Ones” grabaron el disco de corrido, con todos los instrumentos sonando a la vez, en los Konk Studios del norte de Londres con el productor Ed Buller, colaborador de Suede durante sus inicios.

Fue precisamente Buller quien produjo algunos de los discos más exitosos de la banda, como “Coming up”, con el que Suede alcanzó sus mayores cotas de popularidad.

“Autofiction”, que cuenta con once canciones, “tiene frescura natural, que es lo que necesitamos ahora”, a juicio de Anderson.

Según la discográfica, el álbum es uno de los más personales compuestos por Brett Anderson.

El lanzamiento de “Autofiction” se festejará con dos conciertos especiales en la sala Electric Ballroom de Camden, en Londres, y posteriormente la banda anunciará una gira de presentación. EFE