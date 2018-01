Sueña el Frente que ganarán en Durango

Quienes sí están soñando con el triunfo en Durango son los partidos que conforman el Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque en estos momentos el PRI está más fuerte que nunca, reorganizado y unido, expresó el presidente del CDE del PRI, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, en torno a las declaraciones hechas por Ricardo Anaya en su visita a Durango.

El PRI es el mejor partido del país, porque cuenta con una estructura que ningún otro partido tiene y porque además, los “gobiernos del cambio” han incumplido con sus compromisos, agregó.

Fue enfático al señalar que en los estados donde gobierna el PAN, como es el caso de Durango, no ha pasado nada, solamente se han dedicado de pintar bardas de color azul como si éstas votaran.

También lamentó que funcionarios en horarios hábiles hayan acudido utilizando vehículos públicos. “Algo que siempre señalaron y que ahora practican sin mayor cuidado, cuando su responsabilidad primaria está con Durango”, agregó.

Benítez Ojeda sostuvo que el priismo de Durango está trabajando intensamente, se ha renovado y reorganizado porque tiene muy claro que no sólo conservará lo ganando sino que recuperará lo perdido en 2016.

El dirigente priista añadió que el PRI cuenta con el mejor de los precandidatos, porque es un ciudadano con experiencia en el gobierno, debido a que ha sido en cuatro ocasiones Secretario de Estado.

La precandidatura de José Antonio Meade va en aumento no como critican los opositores en el sentido de que ésta no ha prendido o que no le ha ido bien, señaló.

El PRI sabe muy bien que la unidad es el valor fundamental para salir con el triunfo, por eso en las elecciones de este año va a demostrar de qué es capaz en unidad.

Benítez Ojeda afirmó que para los priistas, el proceso electoral de este 2018, en donde se ganará la Presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales y diputaciones locales, es la puerta para recuperar lo que tiene prestado a otros partidos, como son la presidencia municipal de la capital en 2019 y el Gobierno del Estado en 2022.

“Hacia allá dirige el PRI su unidad y el mejor de sus esfuerzo, trabajo y reorganización, a recuperar lo que perdió”, dijo.