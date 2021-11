Suicidios más peligrosos que covid para jóvenes

*Es la segunda causa de muerte en personas de 22 a 28 años

La directora del Hospital de Salud Mental de Durango, Carolina Herrera Ortiz, manifestó que el suicidio debe ser un tema que se combata urgentemente, ya que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 22 a 28 años, superando las muertes registradas por covid-19.

Expresó que en 2020 se registraron 18 fallecimientos de jóvenes de ese grupo de edad por covid-19, mientras que por suicidio perdieron la vida 56, lo que demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentra la juventud duranguense ante este tema que no solo es de salud mental, sino de salud pública.

La entrevistada detalló que gran parte de estos suicidios derivan de un mal o nulo tratamiento de la salud mental, ya que incluso los accidentes viales, que son la principal causa de muerte de los 22 a los 28 años en el país, son consecuencia del consumo de drogas y alcohol, originada por el tema emocional.

Agregó que el problema escala a tal medida cuando se tiene en cuenta que el suicidio más joven registrado en lo que va del año en el estado fue el de un pequeño de tan solo 10 años de edad; “el tema de la salud mental no solo debe ocupar a la autoridad, sino a todos los miembros de la sociedad”, expresó.

Lamentó que no exista un programa de salud mental nacional a la altura de la problemática que tiene actualmente la población, pues solo el 1.2 por ciento del presupuesto para el sector salud se destina al Hospital de Salud Mental y al Instituto de Salud Mental del Estado (ISMED) y cada año sufre recortes.

Herrera Ortiz añadió que es fundamental visibilizar el tema de la depresión, el cual se considera será dentro de muy poco la enfermedad incapacitante más peligrosa en el mundo; “creemos que porque no se ve no duele, pero una persona deprimida no podrá ser funcional en su trabajo ni en su vida y afectará a otros”.

