“Supermán” López piensa en la Vuelta tras su retirada en el Tour

Libourne (Francia), 16 jul (EFE).- El colombiano Miguel Ángel “Supermán” López (Movistar), comentó tras su retirada en el Tour de Francia que esta edición había sido la carrera grande más difícil de su carrera deportiva.

“Tras la grande más difícil de mi carrera deportiva, el equipo me manda a casa para recuperar. El año no termina y tengo otros objetivos que afrontar, como la Vuelta a España. Hay que aprender y dejar atrás este momento”, señaló el ciclista de Pesca, Boyacá, tras no tomar la salida en la decimonovena etapa del Tour.

López, de 27 años, se encuentra en la lista olímpica como reserva del equipo colombiano, ya que los 5 titulares son Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Daniel Martínez.

Si no lograra la plaza olímpica, López preparará los próximos compromisos del calendario, pensando en la salida en la Vuelta a España, el próximo 14 de agosto en Burgos.

“Hay que seguir pedaleando, ya vendrán tiempo mejores”, concluyó López. EFE