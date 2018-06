Supervisan seguridad de boletas electorales

Se citó a los medios de comunicación por parte del INE y del IEPC para desmentir los rumores sobre un supuesto fraude en las boletas, esto con relación a unos videos que circulan en redes sociales, en los que se demuestran marcadores que se borran fácilmente y boletas clonadas. Estos videos y declaraciones que circulan en internet aseguran no es más que una medida que se hace para engañar a la gente y dañar el proceso electoral, así como la imagen de los institutos que promueven el derecho al voto, por cual “básicamente en redes sociales, han expresado que el marcador que se les da a los ciudadanos, para que marquen la boleta electoral, se borra, también hay quien han dicho que es tinta indeleble, ambas son absolutamente falsas”, señalaron.

Comentaron que es prácticamente imposible que en esta época en la que la información viaja de manera rápida se pueda sorprender a los 120 millones de ciudadanos con una medida tan absurda como lo es la falsificación de material electoral, y que un instituto el cual siempre ha buscado tener una imagen de confianza ante los mexicanos se preste a algo así, pues aseguran que jamás se jugaría con el derecho al voto, y a contradecir la decisión de los mexicanos. “Lo que tenemos que hacer es explicar, que se trata de un marcador que está hecho con elementos especiales, con intervenciones de empresas importantes, para que no se pueda borrar”.

De igual manera presentaron unas boletas las cuales están hechas con un papel diferente y especial, el cual afirman no se utiliza en este país para ninguna otra cosa, más que solamente para procesos electorales, no está a la venta ni se puede encontrar en algún otro lado. Este papel es muy difícil que se falsifique, por lo cual inmediatamente se darían cuenta los observadores electorales, los cuales han llevado capacitación para detectar cualquier papel que no sea del que están hechas las boletas y así evitar el fraude electoral e intervenir de manera oportuna.

“Estas son solo palabras, tenemos aquí una muestra de las boletas, como de los marcadores, por lo tanto, vamos a necesitar que elementos de la prensa tengan la confianza de pasar y marcar las boletas, y hacerle las pruebas correspondientes. La finalidad de esto es que ustedes mismos se percaten y lleven el mensaje a las personas de que este será un proceso limpio, como lo ha sido siempre”, señaló el presidente del IEPC Juan Enrique Kato. Finalizó argumentando que estas elecciones sin duda serán las más vigiladas, no solo por los elementos de las instituciones como el INE y participación ciudadana, pues las personas seguramente estarán a la expectativa de que no se le falte al respeto a su decisión y elección de su preferencia.