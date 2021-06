Supervisará CMIC obras en el puente elevado

*Para garantizar seguridad en trabajos que se realizan

Raúl Montelongo Nevárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señaló que varios de los agremiados conformarán un grupo supervisor para garantizar la seguridad en las obras del puente vehicular del bulevar Francisco Villa.

Lo anterior tras los rumores difundidos a través de las redes sociales sobre una supuesta fractura en uno de los pilares de dicha estructura, misma sobre la cual se colocaron hace apenas una semana las trabes o “ballenas”, la cual fue aparentemente saneada la mañana del viernes.

Sobre esto el líder empresarial enfatizó que poco se sabe del caso ya que apenas se acudirá a revisar la obra y la única información que fluye son los mismos rumores de la ciudadanía; “hay varias versiones. Nosotros hablaremos con la Secope para saber la postura oficial y hacer un recorrido”, dijo.

Aseveró que, por lo que se sabe, no se corre ningún riesgo de que la obra vaya a colapsar, descartando algún posible incidente como el ocurrido en el metro de la Ciudad de México; “hablamos de una obra nueva, en construcción, la cual no está abierta al público, por lo que no es el mismo riesgo”.

Montelongo Nevárez descartó que se vaya a solicitar la suspensión de la obra, pues en caso de existir algún problema este se puede arreglar y mientras seguir trabajando en otra parte del puente; “nuestra tarea va más en respuesta a una demanda ciudadana, solo para dar certeza de la obra”.