Supremo colombiano dice que interceptaciones a expresidente Uribe son legales

Bogotá, 17 sep (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, José Luis Barceló, aseguró hoy que las interceptaciones hechas por ese alto tribunal al celular del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez fueron legales.

“No es ilegal, la Corte no interviene de manera ilegal. Cuando lo hace es de acuerdo a los protocolos legales que establece la ley. Eso no es un error judicial, es una información que parece equivocada. Toca es establecer por qué aparece como número de contacto del representante ese número telefónico”, manifestó a periodistas Barceló.

El magistrado se refirió así a la polémica que se desató en el país después de que la CSJ informó a Uribe el viernes pasado que su teléfono móvil fue interceptado como parte de una investigación que realiza contra el exparlamentario Nilton Córdoba Manyoma.

Barceló señaló que esas interceptaciones se hicieron debido a una información suministrada de manera equivocada, ya que en los registros de la Corte Suprema de Justicia aparecía el número del expresidente a nombre de Córdoba, investigado por supuestos vínculos con el “Cartel de la toga”.

En el país se conoce como “Cartel de la toga” un escándalo de corrupción en la CSJ que involucró a los expresidentes de esa entidad Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como al magistrado suspendido Gustavo Malo.

Tras ser informado de las interceptaciones, Uribe publicó el viernes pasado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que aseguró: “Que me intercepten por error o en cumplimiento de deberes legales no me incomoda, yo soy una persona con responsabilidades públicas”.

De igual forma, Barceló informó hoy que los magistrados Cristina Lombana, Héctor Alarcón, César Reyes, Francisco Farfán y James Sanz integrarán la Sala Especial de Instrucción, que se encargará de investigaciones penales contra parlamentarios.

“A partir de este momento prácticamente puede afirmarse que la Sala de Casación Penal ya no es competente y esta nueva sala integrada por los cinco magistrado, esperando que se nombre el sexto, asume ya la competencia de todas las instrucciones que se adelantan contra los congresistas”, agregó el magistrado. EFE