Supremo niega pedido para que electores con título cancelado puedan votar

Río de Janeiro, 26 sep (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó hoy la petición del PSB (Partido Socialista Brasileño) para que 3,4 millones de electores que tuvieron el título cancelado por no haber realizado un registro biométrico, entre otros motivos, puedan votar en las elecciones del 7 de octubre.

El STF decidió, por 7 votos a 2, que las personas que no acudieron a los locales electorales municipales a registrarse en la revisión electoral hecha entre 2016 y 2018 no podrán ejercer su derecho a voto en los próximos comicios.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), de los más de tres millones de electores impedidos, el 54 % viven en la región del norte y nordeste de Brasil, los estados más pobres del país.

La acción juzgada hoy responde a una petición del PSB que calificó de “inconstitucional” las resoluciones del TSE por las que castigó a los electores que no renovaron sus datos biométricos.

El pedido, apoyado también por el PT y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), buscaba que se concediera una medida cautelar para que los votantes vetados en las urnas, si bien no pudieran acudir en la primera vuelta por inviabilidad técnica de incluirlos a tiempo, tuvieran la posibilidad de hacerlo en la segunda, prevista el 28 de octubre.

Los partidos solicitantes apuntaron que la mayoría de las personas que no acudieron a la revisión electoral fueron ciudadanos humildes que no tuvieron acceso a la información para cumplir la formalidad.

Sin embargo, el argumento no convenció al Supremo, desde donde el magistrado Luís Roberto Barroso afirmó que solicitó informaciones al Tribunal Regional Electoral de Bahía, estado con el mayor número de votantes impedidos, para saber cómo se realizó el llamamiento a los electores.

Según las autoridades regionales, se hizo a través de facturas de agua y luz, publicidad y en estadios de fútbol, por lo que alcanzó a un gran número de personas.

“No es posible afirmar que la población no estaba informada o que no se hizo todo el esfuerzo posible”, manifestó Barroso, según quien no hay indicios de perjurio intencional contra determinados grupos sociales (las clases más bajas) pera perjudicar a ningún candidato o partido.

De acuerdo con un nuevo sondeo divulgado hoy, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad, sucesor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la disputa por la Presidencia brasileña, siguen liderando las encuestas de intención de voto a once días para las elecciones.

Bolsonaro tiene el 27 % del favoritismo y Haddad el 21 %, frente al 12 % del laborista Ciro Gomes, el 8 % del socialdemócrata Geraldo Alckmin y el 6 % de la ecologista Marina Silva.EFE