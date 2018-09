Supremo venezolano ordena a Fiscalía “localizar” presunto terrorista español

Caracas, 27 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó a la Fiscalía de la nación que gire “las instrucciones para localizar” al ciudadano español Asier Guridi Zaloña, cuya extradición ha sido solicitada por España por presuntamente estar implicado en terrorismo, de acuerdo con un comunicado emitido hoy.

En el texto, el TSJ señala que la justicia española acusa a Gurudi Zaloña de la comisión de los delitos de “pertenencia a organización terrorista, estragos terroristas, daños terroristas y tenencias de artefactos con finalidad terrorista”.

Aclara el Supremo venezolano que, sin embargo, no puede pronunciarse aún sobre la petición de extradición de España, “en vista que hasta los momentos no ha sido aprehendido el ciudadano requerido”, y que una vez capturado decidirá si procede o no la solicitud, como indican las leyes venezolanas.

“Ha sido criterio de la Sala de Casación Penal (del TSJ) que el requisito previo para pronunciarse y decidir acerca de la procedencia de una solicitud de extradición pasiva es que la persona requerida se encuentre a disposición del tribunal y conocer cuál es su ubicación precisa”, se explica en el comunicado.

Según informó la prensa local, Gurudi Zaloña fue detenido en Venezuela en 2013 con una identificación falsa y en virtud de “dos ordenes de búsqueda, detención y personación dictadas en 2004 por el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo”.

Con todo, se desconoce el destino de Gurudi Zaloña, vinculado a ETA, desde que fuera detenido entonces en Venezuela.EFE