Suspenden corridas autobuses foráneos

Canceladas salidas al norte del estado

Por: Andrei Maldonado

Los bloqueos hechos por manifestantes en contra de los aumentos a la gasolina que se reportan en distintos tramos carreteros han obligado a las empresas de la Central Camionera a suspender las corridas que tienen como destino Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral, además que se tienen retrasos de hasta cuatro horas en camiones procedentes de la Ciudad de México.

Ramiro Vargas Salas, gerente de la terminal Domingo Arrieta, indicó que desde el lunes se han suspendido cerca del 5 por ciento de las corridas que se ofertan en la central por el tema de los bloqueos que han efectuado transportistas y grupos de la sociedad civil en carreteras del estado, por lo que las salidas con rumbo al estado de Chihuahua han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

Estas suspensiones afectan a cerca del 40 por ciento del pasaje diario que en temporada vacacional suele ser de hasta 4 mil 500 usuarios en 250 corridas, por lo que estarían viéndose perjudicadas casi 2 mil personas; “todavía no tenemos cuantificadas cuántas personas con exactitud están viéndose afectadas, eso se tendría que ver directamente con las empresas”, expresó.

Aseveró que intentar circular por la vía a Parral o la autopista a Gómez Palacio significa un retraso de hasta seis horas por lo que, con el fin de no afectar a los usuarios, se les ha avisado sobre la suspensión temporal de las corridas; “hay que aclarar que las personas no pierden su pasaje. El contrato garantiza que se hará efectivo el traslado una vez que se normalice la situación”.

En ese sentido el entrevistado reconoció que mientras algunas personas han aceptado que se trata de una eventualidad que rebasa la competencia de las empresas otras en cambio se han mostrado violentas, inconformes por encontrarse varadas sin poder regresar a sus lugares de origen; “estamos tratando de sobrellevar la situación sin que tengamos incidentes”, dijo.

Vargas Salas descartó que se hayan presentado agresiones en los recorridos que han efectuado las empresas hacia otros puntos del estado salvo el tiempo de retraso y la aplicación de leyendas en contra del aumento de los combustibles en los vidrios y parabrisas; “son actos que no se han podido evitar pero no hay agresiones, al menos no para las empresas que trabajan en la central”.

En lo relacionado al abasto de combustible aseguró que se cuenta con 20 mil litros de diésel en depósito, suficiente para cubrir el trabajo de rutas para tres días más, sin embargo será necesario que se permita reabastecer o de lo contrario la suspensión de corridas se ampliará; “hemos ayudado a abastecerse a empresas de transporte foráneas porque aún tenemos reservas”, concluyó.