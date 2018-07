Suspenden dos locutores por comentarios contra fiscal general de Nueva Jersey

Nueva York, 26 jul (EFE).- Dos presentadores de un programa de radio fueron suspendidos hoy indefinidamente después de los comentarios que hicieron sobre el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, y que fueron considerados “xenófobos”.

Dennis Malloy y Judi Franco, del programa “Dennis & Judi Show” que se transmite por la emisora New Jersey 101.5, se refirieron durante la transmisión de este miércoles a Grewal, que es el primer sikh designado en EE.UU. como fiscal general de un estado, como “turban man”.

“Somos conscientes de los comentarios ofensivos hechos por Dennis y Judi durante la transmisión del miércoles”, señaló en su cuenta de Twitter la emisora, y aseguró que están investigando el asunto.

Además, indicó que ha “tomado medidas inmediatas” y que ha quitado a los presentadores del programa hasta nuevo aviso.

En respuesta a los comentarios, Grewal, quien asumió el cargo el pasado 16 de enero, agradeció las expresiones de apoyo que ha recibido, entre ellas del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

“Esta no es la primera humillación que he enfrentado y probablemente no sea la última. A veces, lo soporto solo. Ayer todos los de Nueva Jersey lo escucharon. Es tiempo de poner fin a la intolerancia mezquina”, escribió el funcionario en Twitter.

Y en mensaje dirigido a la emisora, señaló: “Mi nombre, para el registro, es Gurbir Grewal. Soy el 61 fiscal general de Nueva Jersey. Soy un sikh americano. Tengo tres hijas. Y ayer les dije que apagaran la radio”.

El gobernador Murphy expresó también en Twitter su indignación por los que consideró “aberrantes” y “xenófobos” comentarios “burlones”.

“El discurso de odio no tiene cabida en Nueva Jersey y no pertenece a nuestra ondas de radio”, afirmó el gobernador, que pidió a la dirección de la emisora radial responsabilizar a los presentadores.

También el presidente del Senado de Nueva Jersey, el demócrata Steve Sweeney, se pronunció sobre el tema e indicó que está “realmente abatido por los comentarios despectivos y odiosos” hechos en el programa.

“Nuestros residentes no deberían tener que escuchar ese tipo de observaciones groseras hechas a través de las ondas con respecto a las creencias y prácticas religiosas de una persona. El fiscal general Grewal es un hombre honorable y un servidor público que merece nuestro respeto y gratitud”, añadió en un comunicado. EFE