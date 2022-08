Suspendidos proyectos mineros por 15 mmdd

*A causa de políticas implementadas por el Gobierno Federal

Por: Martha Medina

La suspensión de nuevas concesiones para la explotación minera ocasionó que se detuvieran 800 proyectos en todo el país, con una inversión superior a los 15 mil millones de dólares, los cuales se encuentran detenidos por la política del Gobierno Federal en el tema, señaló Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

Agregó que el crecimiento de la industria minera en el país se encuentra detenida por las trabas que se tienen por parte del Gobierno Federal, en el sentido de no otorgar más concesiones, “al no tener concesiones, no tenemos nuevos lugares dónde explorar y en consecuencia estamos acabándonos las minas y tarde o temprano estamos hipotecando el futuro de la minería en el país”, dijo el empresario y presidente de la Cámara.

Explicó que la minería, a pesar de ser el quinto generador de divisas en el país, que puede ayudar mucho, se ha encontrado con muchas trabas, en vez de alicientes para poder crecer, situación que ha llevado a la detención de muchos proyectos de exploración, pues hasta el momento se han contabilizado más de 800 que se encuentran suspendidos, situación que también ha tenido efectos negativos en Durango, donde también hay bastantes inversiones detenidas.

“Simplemente no tenemos exploración fuera de las áreas donde ya trabajamos, seguimos trabajando en exploración en nuestras áreas de influencia, fuera de eso no podemos explorar en lugares que no están concesionados”, agregó el presidente de la Camimex, al señalar que debido a esta situación se encuentra suspendida también una inversión superior a los 15 mil millones de dólares, que es una cantidad muy elevada, a lo cual se suma que en los últimos 7 años ha declinado la exploración en más del 61 por ciento.

Apuntó que se trata de un número increíblemente alto, debido a la falta de los incentivos que se tenían anteriormente para la exploración por cuestiones de seguridad, falta de concesiones, entre otros factores que se suman para detener el crecimiento de la exploración de minería del país, que a su vez lleva también a la pérdida de la confianza en el extranjero para invertir en México en este sector, pues incluso se retiraron más de 86 pequeñas empresas que dejaron de explorar.

