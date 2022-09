Swiatek: “Es la confirmación de que el cielo es el límite”

Nueva York (EE.UU.), 10 sep (EFE).- La polaca Iga Swiatek aseguró este sábado que el título conquistado en el Abierto de Estados Unidos le dio la “confirmación de que el cielo es el límite” y que se siente orgullosa por su crecimiento a nivel mental.

“No sabía si estaba lista para ganar el Abierto de Estados Unidos, con superficie tan rápida, es algo que no esperaba. Pero es la confirmación de que el cielo es el límite. Estoy orgullosa, sorprendida y muy feliz”, afirmó Swiatek en la rueda de prensa posterior a la final ganada por 6-2 y 7-6(5) contra la tunecina Ons Jabeur.

Primera representante del tenis polaco, en el circuito masculino o femenino, capaz de conquistar el Abierto de Estados Unidos, Swiatek reconoció que este torneo se le hace mucho más complicado que el Roland Garros, del que es doble campeona, a nivel de condiciones.

“En Roland Garros me siento más en control, creo que es más mi sitio. Aquí en la Ashe tengo que adaptarme al ambiente. Pero estaba concentrada hoy y no me dejé condicionar”, aseguró.

Sin embargo, opinó que siente más presión en París que en Nueva York.

“No sé si había más presión en Nueva York que cuando gané mi segundo título en Francia, porque en ese caso todos esperaban que ganara. Aquí sentí que la gente no esperaba mucho de mí. Creo que Roland Garros fue mentalmente duro y que aquí lo es más a nivel físico”, dijo.

Con el triunfo de este sábado, Swiatek extendió a diez de diez su racha perfecta en las finales y celebró el séptimo título de su extraordinaria temporada.

“No me gusta para nada el día previo a las finales, siento que tengo que tener adrenalina para disfrutar, pero cuando salto a la pista solo pienso en las cosas que me hacen jugar mejor. No es fácil, pero siento que en la pista sé hacer mi trabajo y estoy contenta por eso”, afirmó. EFE

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp