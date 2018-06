Tabárez: ¿Alguien se apuesta la mano a que Irán no puede ganar a Portugal?

Moscú, 24 jun (EFE).- Óscar Washington Tabarez, técnico de la selección uruguaya, aseguró que no se para a pensar en quién puede ser su rival en octavos de final, que le parece un ejercicio estéril y recordó que involucra a tres selecciones.

Tabárez, cansado de que se le pregunte que a qué selección preferiría en la siguiente ronda, entre España o Portugal, reivindicó las posibilidades de Irán, tercer de grupo con tan sólo un punto menos que españoles y portugueses.

“¿Alguno daría una mano por decir que Portugal no puede perder con Irán?. No se puede hacer ningún tipo de especulación porque no conduce a nada y, además de que atañe a tres equipos, porque en este grupo hay una ética que nos lleva a fijarnos en nuestro trabajo”, resaltó en la conferencia de prensa previa al encuentro contra Rusia, celebrada en el estadio Samara Arena. EFE