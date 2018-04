Tajani y Valls premios al Seny de asociación antiindependentista Cataluña

Barcelona (España), 23 abr (EFE).- La asociación Societat Civil Catalana (SSC) entregó hoy su Premio al Seny (“sentido común” en catalán) al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al ex primer ministro francés Manuel Valls, quien pidió combatir el independentismo, al que definió como “guerra”.

En la festividad de Sant Jordi en Cataluña y al cumplirse los cuatro años de la fundación de esta entidad antiindependentista que fomenta y promueve la cohesión y la convivencia entre catalanes y el resto de españoles, SCC entregó la primera edición de su Premio al Seny en un acto en Barcelona al que Tajani no pudo asistir, pero sí Valls.

El presidente de la asociación, José Rosiñol, anunció la creación del proyecto Sociedad Civil Europea para “combatir populismos y nacionalismos” en toda Europa, empezando por un “separatismo catalán” al que ha calificado de “síntoma de una enfermedad europea”.

Rosiñol aseguró que en sus cuatro años de vida la SCC ha demostrado que “somos mayoría social”.

“Hemos parado el golpe separatista. Hemos conseguido que se acabe con la imposición del pensamiento único”, añadió para resaltar que “ya nunca más nos van a tratar como ciudadanos de segunda clase”.

Rosiñol destacó la “clarividencia” y la “visión de la UE” de Valls y Tajani, y tendió la mano al independentismo “para que defienda sus ideas”, aunque “dentro de la ley como todo el mundo”, y animó a “normalizar la sociedad catalana” para “no seguir polarizados”.

Aunque a Tajani no le fue posible asistir (SCC le entregará el premio en la primera quincena de mayo en la Eurocámara) se proyectó un vídeo de su mensaje al recibir el Premio Príncipe de Asturias, en el que dijo que “cuando algunos siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes, es necesario recordar la importancia del respeto al Estado de Derecho”.

Por su parte, Valls definió a Cataluña como una “sociedad abierta”, pero atacó duramente el “nacionalismo catalán estrecho” que significa “guerra” y “romper Europa”.

Mientras se contempla la posibilidad de que Valls encabece la lista del partido Ciudadanos por Barcelona para las elecciones municipales del año próximo, el exdirigente francés no quiso tocar el tema aunque ante la alta expectación creada dejó entrever su posible decisión con un refrán catalán.

“Roda el món y torna al Born” (da la vuelta al mundo y vuelve a casa, en alusión al barrio barcelonés del Born), comentó Valls, que se ofreció a Societat Civil Catalana para ayudar en su ideal de democracia, libertad y convivencia.

“Podéis contar conmigo, siempre estaré con vosotros para el compromiso de democracia, libertad y sociedad civil catalana”, recalcó para recordar poco después sus orígenes catalanes.

“Nací en el barrio (barcelonés) de Horta, he hablado siempre catalán en casa, he leído en catalán, he soñado en catalán y francés. Soy del Barça y culé. Me he metido en este debate (sobre la política catalana) porque es un debate para Europa. Cataluña sin España y España sin cataluña no tienen ningún sentido”, dijo. EFE