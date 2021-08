Tanque de gas cuesta 762 pesos en Durango

El representante de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) Fernando Álvarez León, indicó que el tanque de gas de 30 kilos en Durango se vende dentro de los márgenes permitidos, que es de un máximo de 762.3 pesos, descartando que se haya registrado alguna irregularidad.

Tras un recorrido de verificación hecho a las camionetas repartidoras de las tres principales empresas gaseras que hay en Durango, se determinó que el tanque de 30 kilos se vende dentro de los márgenes permitidos, ya que el precio del kilo de gas LP en Durango se fijó para esta semana en 25.41 pesos.

El funcionario federal manifestó que no existen denuncias hasta el momento de tanques mal calibrados, es decir, que no se vendan kilos de a kilo, en la entidad; “hemos checado muy bien ese tema y podemos garantizar que no existen denuncias al respecto. De hecho, solo tenemos 10 a nivel nacional”, expresó.

Recordó que el tope máximo de precios al consumidor se establece desde oficinas centrales y habrá de tener una variante semanal, por lo que los recorridos de parte de la Profeco serán constantes a fin de que no se cometan abusos de parte de las gaseras hacia sus clientes, con precios elevados o tanques dañados.

Así mismo, Álvarez León comentó que en esta temporada se verificará el apego a las promociones y precios que ofrezcan las empresas participantes en la Feria del Regreso a clases, recordando que la última palabra la tienen los clientes, por lo que invitó a la ciudadanía a comparar precios antes de hacer una compra.

