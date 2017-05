Tarde de ópera en la Plaza Fundadores

Las piezas “Ave María”, “Con Te Partiro” y “Sull´aria” fueron interpretadas por artistas duranguenses.

Bajo los últimos rayos del sol, las voces de tres de los mejores cantantes de ópera en Durango volvieron a llevar a jóvenes y adultos por un viaje a través del tiempo con melodías clásicas en la Plaza Fundadores.

Lo anterior ocurrió durante el ya tradicional concierto de Viernes de Ópera que organiza el Gobierno del Estado de Durango a través de la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos.

Por única ocasión, la presentación comenzó a las 19 horas, aún con la luz del día, lo cual no fue impedimento para que los duranguenses disfrutaran del talento de Christopher Hernández, tenor lírico ligero; Diana Aldama, mezzosoprano y Marcela Corona, soprano lírico ligera.

Algunos de los temas que se interpretaron fueron “Ave María”, “Granada”, “Canceleras”, “Españolerías”, “Sull´aria”, de la ópera italiana Las Bodas de Fígaro y “Addagio”.

Para cerrar la tarde, los intérpretes deleitaron con las piezas “Think of Me” que se desprende de la obra de teatro “The Phantom of the Opera”, “Quando Men Vo” de Puccini y con el éxito “Con te Partiro” en el género pop.

Más música

Para este domingo, la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango ofrecerá variadas presentaciones artísticas a partir de las 20:20 horas. En Paseo Constitución se presentará el show de Tahitiano Tahure, entre las calles Negrete y Aquiles Serdán.

Además de Ale de la Cruz entre las vialidades Coronado y Aquiles Serdán. De igual forma, cantará Angy Martínez en Las Alamedas, esquina con Francisco Sarabia.

Para quienes visiten Paseo El Pueblito, Eddy Salazar amenizará la tarde familiar de 15:30 a 17:00 horas.