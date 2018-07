Taxista se estrella en auto estacionado en las afueras de Contacto hoy; no hay lesionados

Un descuido hizo que un taxista estrellara su auto en otro que se hallaba estacionado en las afueras de nuestro periódico Contacto hoy. No hay lesionados, pero sí daños serios.

El accidente acaba de ocurrir, precisamente sobre el bulevar Armando del Castillo, justo a las puertas de nuestro domicilio, según hemos podido constatar.

El taxi es un Atos placas A 990 DYD, en tanto que el otro vehículo es un Malibú placas FYS 622 A, cuyos tripulantes estarían por negociar los daños y a espera de la llegada de las autoridades de vialidad.

Es de añadir que el accidente provocó una carambola con cuatro vehículos más, no solo con el Malibú, sino con otros cuatro autos estacionados propiedad de nuestros reporteros y personal del periódico, aunque con daños leves y a veces imperceptibles.

Lamentar que en el percance, el taxista se estrella de fea manera en el parabrisas de su auto resultando con heridas cortantes diversas y quizá internas, por lo que ambulantes de la Cruz Roja estarían por trasladarlo a un hospital para su atención médica. El conductor asegura que “alguien” se le atravesó, aun cuando no hizo el menor intento de frenar, pues no dejó la huella correspondiente, por lo que no pocos creen que venía durmiendo.