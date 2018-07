Taxistas vuelven a bloquear centro de Buenos Aires para protestar contra Uber

Buenos Aires, 5 jul (EFE).- Alrededor de un centenar de taxis colapsó hoy el centro de Buenos Aires para protestar contra Uber, la aplicación móvil para contratar viajes en vehículos particulares, después de que un tribunal de la ciudad revocara a finales de junio el bloqueo judicial que impedía el servicio.

“Venimos acá a presentar un escrito con la argumentación correspondiente a cada uno de los argumentos que exponen en el caso con la esperanza de que puedan ser tenidos en cuenta y se pueda revocar esa decisión”, explicó a Efe Sergio Quintela, de la Asociación Taxistas de Capital.

Aunque ve “difícil” que el fallo pueda ser modificado, Quintela insistió en que Uber es una aplicación irregular de transporte y paralizarla no reduce el derecho de comunicación, tal y como argumentó el Tribunal Superior de Justicia al revocar el bloqueo.

“Uber entra por la ventana, quiere pasar por sobre las legislaciones vigentes y que después la legislación se adecúe a ellos. No aporta ningún tipo de trabajo nuevo (…), no aporta autos, no aporta prácticamente nada”, insistió el conductor.

En medio de la columna de vehículos amarillos y negros también se encontraba Jorgelina, taxista desde hace cerca de dos años, quien insistió en que esta aplicación afecta negativamente a los cerca de 35.000 taxistas que trabajan en la capital.

“El que quiera trabajar en el taxi puede trabajar. No hace falta tener una aplicación ilegal”, recalcó, tras lo que añadió que los conductores de taxi pagan un seguro para la cobertura del pasajero y superan controles anuales.

Los conductores, que ya se han manifestado varias veces en contra de la aplicación, también protestaron por la decisión de este miércoles de la Legislatura de Mendoza (oeste), que aprobó la primera parte de una ley de movilidad por la que Uber estaría aceptado legalmente en esa ciudad.

Por otra parte, aseguraron que no apoyan a aquellos que, para mostrar su disconformidad con Uber, han provocado daños materiales en algunos vehículos que trabajan para la aplicación en las últimas semanas.

Al respecto, el ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich, pidió durante una entrevista este miércoles en el programa argentino A dos voces que la gente deje de tomar “la justicia por mano propia”. EFE