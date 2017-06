Tecate avanza en esfuerzos contra la violencia de género

Por Roberto Noguez

Planean abrir centro de empoderamiento de la mujer

México, 21 Jun (Notimex).- La campaña lanzada por Tecate hace poco más de un año contra la violencia de género ha logrado resultados positivos, millones de impactos, un León en Cannes, además de la próxima apertura de un centro de empoderamiento de la mujer.

El director de la marca, Raúl González, señaló que el recibimiento de los consumidores y de la sociedad en general ha sido buena, con una campaña donde le siguen hablando a los hombres, pero ahora de una forma más positiva, reconociendo esta nueva masculinidad.

“Hace un año y medio iniciamos con esta campaña, con un tema tan relevante y preocupante en México como es la violencia de género, más allá de haber obtenido un premio en Cannes, el ruido que hicimos este año, la relación de los consumidores y de la gente deja un sentimiento muy positivo”.

En entrevista con Notimex , el directivo destacó además que la relación que tienen con la Red Nacional de Refugios va bien, ya que un número importante de mujeres se han acercado a pedir ayuda, y adelantó que pronto abrirán un centro de empoderamiento.

“Estamos abriendo ya un centro de empoderamiento para que las mujeres puedan reintegrarse a la sociedad… Estamos ya por abrirlo, el próximo mes me parece ya estará listo, estamos prácticamente ya para arrancar”, afirmó.

Asimismo, expuso que la marca sigue creciendo fuerte, como la hecho en los últimos 10 años, con mucho crecimiento en todo el país, la cual representa más del 50 por ciento del volumen de ventas de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken.

El proyecto “Por un México sin violencia contra la mujer” fue lanzado en junio de 2016 con una campaña publicitaria en medios tradicionales y redes sociales, con el lema: “Si no la respetas, Tecate no es para ti; no queremos que nos compres; ojala nunca nos encuentres”.

También expuso que buscaría realizar cambios internos y externos, por ejemplo, con campañas de concientización de sus colaboradores, además de reforzar el tema de igualdad de oportunidad de empleos, salarios y oportunidades para ambos sexos.