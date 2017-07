Técnico Miguel Herrera hace oficial salida del defensa argentino Paolo Goltz

México, 3 Jul (Notimex).- El defensa argentino Paolo Goltz ya es jugador de Boca Juniors de su país, señaló el técnico del América, Miguel Herrera, quien descartó que busque a algún jugador de fuera para cubrir ese hueco.

“Goetz ya se fue, ya pertenece a Boca, trabajamos poco, pero buen muchacho. Le deseamos todo el éxito del mundo”, dijo.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), previo a su viaje a Estados Unidos, el estratega explicó que pese que era un elemento importante, se podrá cubrir con la gente que ya está en la institución.

“Sí, con la gente que tenemos, con los dos chicos, (Edson) Álvarez y (Carlos) Vargas, estamos más que cubiertos”, afirmó el estratega.

Manifestó que el objetivo en este caso es “poner jóvenes que tengan proyecto y la verdad que la gente de América ha trabajado bien y entonces aprovechar a toda la cantera”.

En el caso del delantero colombiano Carlos Quintero, explicó que por el momento sigue en los planes hasta que no le den otras indicaciones.

“Todavía no sabemos. Mientras pertenezca al club y no me digan que hay posibilidad de salir lo tomaré en cuenta”, sentenció.