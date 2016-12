Temen empresarios escalada de delitos

Por incremento en canastra basica a consecuencia de gasolinazo

Por: Andrei Maldonado

La iniciativa privada teme que el alza en los precios de los productos de la canasta básica, que traerá consigo el incremento del 24 por ciento en el costo de las gasolinas, provoque que la tasa delincuencial ascienda el próximo año, por lo que la autoridad federal debe implementar medidas para contrarrestar esta situación, indicó Alejandro de la Peña López, presidente de la Canirac.

Destacó que el fenómeno que se ha dejado sentir en los últimos días en la capital con el desabasto de combustible en por lo menos el 60 por ciento de las gasolineras es un reflejo de lo que puede suceder cuando la sociedad entra en pánico con las malas decisiones que toma el gobierno, pues la sobredemanda se dio tras el anuncio del aumento en el precio de la gasolina a partir de enero.

En ese sentido el empresario mencionó que no actuar pertinentemente puede ocasionar que nuevos episodios de pánico se desaten entre la población y que incluso se den hurtos con tal de hacerse de algún producto; “cuando aumenta la gasolina aumenta todo. Por eso nuestro temor a que se generen disturbios porque muchos productos se encarecerán para todos el próximo año”, dijo.

Afirmó que las reformas fallidas del Gobierno Federal han derivado en que el cierre del año sea caótico para todos los sectores de la población incluida la iniciativa privada, la cual tiene bajas expectativas de crecimiento para 2017, de ahí a que el llamado que le hacen al gobernador José Rosas Aispuro es a que se envíe un exhorto a los diputados para que se hagan los ajustes necesarios.

Ahondó en que es general el descontento ante las promesas incumplidas por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que el mandatario estatal debe apoyar la economía de los duranguenses haciendo consumo al cien por ciento a los proveedores locales y no impulsar más empresas foráneas que son “aspiradoras económicas”, pues sí hay capacidad de parte de los empresarios.

Agregó que tampoco se puede reaccionar de manera reactiva como algunos ciudadanos han manifestado en redes sociales en el sentido de no cargar combustible los primeros días del año ya que, al menos en el ramo de los alimentos, no se puede afectar a terceros; “en este caso es complicado aplicar estas medidas ya que seguimos teniendo clientes y no podemos quedarles mal”.