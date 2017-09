Tenemos una noche tranquila en el recuerdo de la tragedia de septiembre 29 de 2016

Durango vive, justo en el aniversario de su tragedia del 29 de eptiembre de 2016, una noche medio estrellada, con algo de nubosidad ligera, que en nada se parece a la noche aciaga de aquel entonces.

Aquella noche, precisamente en estos momentos, como presagiando algo malo, la ciudad se paralizó temprano. No había automóviles en las calles, y los que circulaban lo hacían mucho muy lento, porque no podían avanzar más rápido.

Es claro que esta noche no tendremos “Tormenta Perfecta” ni nada parecido. Es más, si tantito me apuran, no tendremos ni lluvia, mucho menos la tormenta criminal de aquella vez.

Ojalá todas las noches fueran como esta, en la que todo se resbala, en la que no tenemos por qué preocuparnos.

No tenía por qué ser distinta esta noche, pero como la naturaleza nos juega cada pasada que, ni como negarlo, pues quién pudiera dar crédito a que justo en el anivesario 32 del terremoto de la ciudad de México vino otro que casi acaba con la ciudad capital.

La lluvia de noche, desde temprano nos hizo temer por lo peor. La lluvia que iba, venía, se regresaba y volvía. La locura que obligadamente nos hacía recordar el 29 de septiembre de 2016.

Esta noche, luego de tanto sobresalto, de tanto susto, de tanto aguacero, parece que dormiremos tranquilos, y qué bueno, porque vaya que lo merecemos, han sido varios días de ajetreo que lo menos que nos ha permitido es dormir con orden.