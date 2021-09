Tenistas en silla de ruedas Alcott y De Groot brillan en el US Open

Flushing Meadows (EE.UU.), 8 sep (EFE).- La atención está en el serbio Novak Djokovic en su lucha por completar cuatro Grand Slam en un mismo año, pero también hay dos estrellas en la competencia de silla de ruedas, el australiano Dylan Alcott, y la holandesa Diede De Groot, con la misma chance y ambos con medallas de oro olímpicas en su poder.

Un logro que Djokovic no podrá alcanzar después de que fue eliminado en semifinales, en Tokio 2020, por el alemán Alexander Zverev, que se quedó con la medalla de oro.

Después de haber competido hasta el pasado fin de semana en Tokio 2020 tanto Alcott como De Groot aseguran que llegaron a Flushing Meadows con la ilusión de jugar, pero sin pensar que puedan ganar todo.

“Si lo gano todo, increíble. Si no lo hago, mañana saldrá el sol. Creo que mi novia todavía me amará, mi familia no me repudiará, así que estaré bien. Quiero lograrlo, pero no pienso mucho en eso”, declaró Alcott, que es el cabeza de serie número, en la competición masculina individual sillas de ruedas “squad” (afectado por un impedimiento que afecta a tres o más miembros).

Su mayor desafío podría ser la fatiga. Los Juegos Paralímpicos acaban de terminar el fin de semana antes de que los jugadores tuvieran que dirigirse a Nueva York.

“El sábado fue el juego por la medalla de oro. Luego bebí unas 20 cervezas y luego tomé un vuelo a las 6 a.m. del domingo por la mañana”, declaró Alcott. “Tienes que celebrar. “Ganamos una maldita medalla de oro”.

Steffi Graf en 1988 es la única jugadora que ganó el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open y una medalla de oro en el mismo año.

Un Golden Slam ni siquiera era una posibilidad para los jugadores en silla de ruedas hasta hace poco, ya que Wimbledon no agregó sencillos en silla de ruedas hasta 2016.

“Creo que es más una cosa con la que los medios y las personas que me rodean están muy ocupados y yo, solo estoy tratando de concentrarme en mi juego”, admitió De Groot.

Djokovic todavía tiene la oportunidad de disputar el primer Grand Slam del año calendario en el tenis masculino desde 1969, pero sus esperanzas del Golden Slam.

Alcott y De Groot dicen que querían que Djokovic lo hiciera, pero aprendieron algo cuando no lo logró.

“Creo que siguiéndolo, también podrías ver su lucha, ver cómo es solo un humano y cómo no es un robot”, señaló De Groot. “Y creo que su actuación, simplemente demostró que no es un hecho que sigas ganando y creo que realmente me lo llevé a mis propios partidos”.

Alcott ha llegado a Nueva York con la oportunidad de participar en un Grand Slam del año calendario, pero se quedó corto. Ver caer a Djokovic en Tokio fue otro recordatorio para no mirar demasiado hacia adelante.

“Lo vi perder y pensé para mis adentros, tal vez él estaba pensando en eso y esa presión podría haber aumentado”, admitió Alcott. “Así que dije: ‘No voy a pensar en eso'”.

Alcott se acerca al final de una carrera deportiva estelar. Nacido con un tumor envuelto alrededor de su médula espinal, la cirugía lo extirpó, pero lo dejó tetrapléjico, el jugador de 30 años ganó una medalla de oro paralímpica en baloncesto en 2008 antes de cambiarse al tenis.

Además del trabajo en radio y televisión que ya realiza, quiere dedicarse a la actuación y dedicar más tiempo a su Fundación Dylan Alcott, que ayuda a los jóvenes australianos discapacitados.

“Así que me encanta el tenis, pero no es el final de mi vida”, admitió Alcott.

De Groot, de 24 años, cuya pierna derecha es más corta que la izquierda, ya hizo historia en silla de ruedas en 2019 cuando se convirtió en la primera jugadora femenina en tener los cuatro títulos individuales de Grand Slam al mismo tiempo.

Donde los Juegos Paralímpicos siempre habían sido la prioridad, dijo que los torneos de Grand Slam están creciendo en importancia para los jugadores en silla de ruedas.

Ahora podría hacer algo que ninguno de ellos ha hecho.

“Para mí, en este momento, jugar cualquier torneo es mucho mejor que el año pasado, donde todo fue cancelado”, recordó. “Así que creo que en este momento simplemente disfruto de todo, como nunca”. EFE