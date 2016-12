Terrible choque causado por borracho causa posible muerte cerebral a mujer

Esperaba en un Pointer el verde del semáforo cuando le “alcanzó” con una Lobo…

Un hombre borracho protagonizó brutal choque por alcance al auto de joven mujer que le causó posible muerte cerebral.

El horrible accidente se registró minutos antes de las 8:00 horas sobre el crucero del bulevar Domingo Arrieta y División Durango. Alejandro Estrada, de 18 años, en estado de ebriedad estrelló una Ford Lobo en la parte posterior de un Pointer que conducía Indhira Flores Saucedo, de 31 años de edad, y que esperaba el verde del semáforo. Fue un impacto brutal que tomó desprevenida a Indhira y ahí le pudo seccionar las cervicales.

No está confirmado pero se dice que Indhira fue trasladada al hospital del IMSS pero que en el supuesto llegó con muerte cerebral. La subieron a piso de inmediato, pero que no hay mucho qué ofrecerle. La especie se corrió entre testigos presenciales, pero aún no confirmado, para que se tome con las debidas reservas.

Los vehículos participantes en el terrible accidente, la Ford Lobo color rojo placas FT 8694 y el Pointer Volkswagen GAP 7090 terminaron con destrucción total.

El conductor posible culpable, está detenido y lo más seguro es que pase Navidad en la cárcel, mientras su víctima quizá no llegue a Navidad.

Sobre el caso, en nuestra web tenemos el video del momento preciso del accidente y nos muestra lo terrible del choque que está dando la vuelta al mundo con miles de vistas hasta el momento.