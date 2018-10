Terrible choque, que parece “borrachazo” de madrugada, deja un lesionado y grande pérdidas

Un hombre resultó con diversas lesiones tras terrible choque, que parece un “borrachazo”, registrado esta madrugada en la confluencia de la calles Felipe Pescador y Tecnológico.

Ricardo Vázquez González, de 32 años de edad, es quien salió con múltiples lesiones en su cuerpo al chocar su vehículo contra el camellón y una palmera. Fue llevado a un hospital para su valoración.

El accidente se registró hacia las 4:30 horas de este día, cuando Ricardo conducía su auto, aparentemente un Nissan.

Chocó primero contra el camellón, perdió el control del volante y fue a estamparse de fea manera contra una palmera.

El automóvil quedó reducido a un montón de carteras y fierros retorcidos. Tiene pérdida total.

Y las lesiones que sufrió Vázquez González, son poco para lo que pudo sucederle.

El impacto primero contra el camellón y luego contra la palmera fue brutal, de ahí a que los rescatistas consideren que para que haya salido con vida, se acerca al milagro. El problema es que en el hospital apenas lo están valorando para saber en realidad qué tipo de lesiones presenta, y apenas empieza el tiempo crítico para él.

Los socorristas de la Cruz Roja acudieron a brindarle ayuda a Ricardo, y lograron estabilizarlo, solo para trasladarlo a un hospital donde ahora lo someten a diversos estudios para saber exactamente qué tiene y proceder en consecuencia.

La sub dirección de vialidad está aun investigando el incidente, pues no tiene un panorama claro del hecho, no hay testigos que aporten más datos, y el lesionado no está en condiciones de declarar.