Testigo afirma fujimoristas le pidieron decir que aportó a campaña de Keiko

Lima, 9 ago (EFE).- Un testigo declaró hoy ante un tribunal de Lima que en 2011 miembros del partido Fuerza 2011, de Keiko Fujimori, le pidieron declarar que había aportado a la campaña electoral de la líder opositora peruana.

Segundo Crisanto, hasta hoy un testigo protegido, fue presentado por el Fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, ante la Sala Penal Nacional, que realizó una audiencia de prueba anticipada de la investigación que sigue al partido Fuerza popular, antes Fuerza 2011, por supuestos aportes irregulares durante sus campañas.

“En 2011, cuando Keiko Fujimori postulaba a la presidencia, el congresista Rolando Reátegui me dijo: he venido a verlos para que se pongan como aportantes en la campaña de Keiko, simplemente que me den un documento en blanco firmado y la copia de DNI”, señaló.

El testigo agregó que Reátegui les dijo que eso era “solamente para sustentar” los supuestos aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Rolando me dijo que me ponga como aportante. Le entregué el documento firmado en blanco y la copia de mi DNI, hasta que me dijo que era por 13.000 soles (unos 4.000 dólares); sin embargo, no fue así. Yo aparezco con tres vouchers que nunca he aportado”, sostuvo.

El testigo dijo que otro de los presentes en esa reunión, al que identificó como Nolberto Rimarachín, le dijo que necesitaban sustentar los gastos ante la ONPE porque se habían “sobregirado en la campaña”.

Tras esta declaración, el fiscal Pérez señaló a periodistas que en los locales de Fuerza Popular se incautó documentación contable que ha permitido demostrar “lo que el día de hoy se está evidenciando en audiencia pública y oral”.

“Es decir, se ha registrado un falso aporte en su contabilidad y que fue declarado ante la ONPE”, remarcó.

El fiscal también se mostró preocupado porque a la audiencia de hoy no asistió la defensa de Fuerza Popular y por “el peligro que tiene este testigo”.

“Por la naturaleza del testigo y los riesgos a los que el testigo estaba sometido por estos ofrecimientos de dinero, es que me he visto en la obligación de pedirle al juez esta prueba anticipada”, remarcó.

Tras conocerse la declaración, el congresista fujimorista Rolando Reátegui aseguró que el tema se ha convertido en “una novela” y declinó confirmar si conoce al testigo presentado por la fiscalía.

“Ha salido en varios medios de comunicación, esto es una telenovela que viene y viene para perjudicar. Desde todo punto de vista para mí es una novela”, aseguró.

Reátegui dijo que “el testigo puede decir lo que quiera” y agregó que nunca tuvo manejo de dinero en la campaña política de Fujimori.

“Voy a responder (a la Fiscalía) en su debido momento. Ya me ha citado y acudiré”, concluyó.

La Fiscalía de Lavado de Activos investiga las campañas de 2011 y 2016 de Keiko Fujimori por considerar que existen irregularidades en la declaración de gastos y aportes recibidos.

Este miércoles, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín, anunció su decisión de apartarte de resolver el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori en el proceso por lavado de activos abierto en su contra.

San Martín, quien presidió el tribunal que condenó en 2009 a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori, el padre de Keiko, sostuvo que decidió apartarse para garantizar un proceso justo y equitativo, ante la posibilidad de una ausencia de imparcialidad.

Keiko y su esposo Mark Vito son investigados por los aportes recibidos en la campaña de 2016 en unos cócteles con partidarios, y por supuestas donaciones recibidas desde el extranjero, aunque su defensa ha solicitado que las pesquisas concluyan al llegar este año a su plazo legal.

Sin embargo, bajo la ley de crimen organizado, la Fiscalía tendría 36 meses para concluir esas investigaciones, que comenzaron el año pasado. EFE