The Prodigy se suma al cartel del décimo Festival Estéreo Picnic de Bogotá

Bogotá, 17 dic (EFE).- La agrupación británica The Prodigy se presentará en la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo los próximos 5, 6 y 7 de abril en Bogotá, informaron hoy los organizadores.

“¡La rabia contenida de The Prodigy llega al FEPX! Las leyendas vivas del rave mundial están a punto de darnos un regalo exclusivo para el inolvidable aniversario que celebraremos en un mundo distinto”, aseguraron los organizadores del festival en su cuenta de Twitter.

The Prodigy, conformada por Liam Howlett, Keith Flint y Maxim Reality, visitará por primera vez Colombia para presentar su más reciente álbum “No Tourists”, así como otros éxitos entre los que están “Breathe”, “Smack My Bitch Up” y “Light Up the Sky”.

En el festival también participarán los británicos Arctic Monkeys y el rapero estadounidense Kendrick Lamar, además del dúo Twenty One Pilots y los rockeros de The 1975, entre otros. EFE