Thiem va por el título del US Open ante Sverev este domingo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 11 sep (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, derrotó este viernes por 6-2, 7-6 (7) y 7-6 (5) al ruso Daniil Medvedev, tercer preclasificado, y consiguió el pase por primera vez en su carrera a la final del Abierto de Estados Unidos.

Thiem, de 27 años, que disputa por séptima vez el Abierto y su mejor clasificación hasta ahora habían sido los cuartos de final en la edición de 2018, tendrá de rival en la lucha por el título al alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que en la primera semifinal ganó por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 al español Pablo Carreño Busta, vigésimo preclasificado.

El duelo entre Thiem y Zverev será el octavo entre ambos jugadores con serie perfecta hasta ahora de 7-0 para el tenista austríaco, tercero en la clasificación mundial, que ya había alcanzado la final en el Abierto de Australia y de Roland Garros, en este torneo, en las dos últimas ediciones disputadas.

La victoria de Thiem ante Medvedev, se dio después de dos horas y 55 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows, en la que el tenista austríaco acabó con 22 golpes ganadores contra 33 errores no forzados, además de haber cuatro ‘breaks’ por dos del ruso.

Medvedev, que no estuvo acertado en el primer set con su saque, luego no pudo conseguir los tantos decisivos en los ‘tie-break’ del segundo y tercero, que le costaron la eliminación y quedarse sin poder repetir final en Flushing Meadows, donde el año pasado la disputó y perdió en cinco sets frente al español Rafael Nadal.

El tenista ruso, quinto del mundo, colocó 12 ‘aces’ con cuatro dobles faltas, pero acabó con 29 golpes ganadores contra 44 errores no forzados. EFE

