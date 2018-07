Thirty Seconds to Mars tocará por primera vez en Uruguay en octubre

Montevideo, 25 jul (EFE).- La banda estadounidense de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, del actor y músico Jared Leto, tocará por primera vez en Uruguay el próximo 4 de octubre en el marco se la gira The Monolith Tour, informó hoy la producción del evento en el país suramericano.

El grupo, formado en 1998 por Jared y por su hermano Shannon, presentará al público uruguayo su quinto y último álbum de estudio, America, que “debutó en el segundo lugar del Billboard 200 Chart y el primero en el Billboard Rock Chart”.

El sencillo más reconocido de este disco, editado en junio de 2018, es Rescue Me, que alcanzó el puesto 40 en las listas de reproducción de Spotify Mundial y superó las 20 millones de vistas en YouTube.

Además, Thirty Seconds to Mars promete “un show de impacto y energía” que recopilará también sus mayores éxitos como The Kill, Walk On Water o Dangerous Night, según destaca el comunicado.

Con 11 millones de discos vendidos “hasta la fecha” en todo mundo, la banda también posee “una docena de MTV Awards, un Billboard Music Award y un Guinness World Record por haber realizado el Tour más largo de la historia (superando los 300 shows)”.

En Uruguay, Thirty Seconds to Mars se presentará en Landia, en el departamento de Canelones (sureste), y las entradas estarán disponibles para la venta a partir del próximo 27 de julio.

Como parte de The Monolith Tour, el grupo también realizará, en Latinoamérica, tres conciertos en Brasil, dos en México, uno en Argentina y uno Chile. EFE