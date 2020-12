Tiempos de morir

BORREGO DIXIT

Salvador Borrego, Ph. D.

22-12-2020

Esta semana, en mi entorno social inmediato, registré tres casos de suicidio.

Presumiblemente los tres estuvieron relacionados con las penurias económicas asociadas a la muy cuesta arriba tarea de sacar a flote las empresas, abandonadas a su suerte, cual niños con cáncer, en este sexenio que prometía ser luminoso. No eran viables, dirá encogiéndose de hombros algún defensor del régimen, como los niños con cáncer seguramente consideraron que no son viables.

El suicidio es una agresión al otro, dicen los psicoanalistas. Quizá sea la última manifestación de protesta de los rendidos.

Según la OMS, por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos, en condiciones previas a la pandemia; debe ser más grave ahora. Quiere también decir que la letalidad normal del suicidio es similar a la de la pandemia en México, esto es, tenemos dos problemas graves de salud.

Habrá que revisar las cifras, pero quizá esa actitud de no cuidarnos obedezca a un impulso suicida colectivo. No descartaría que el propio AMLO, al no usar cubrebocas, esté buscando su lugar en la historia como el héroe mártir de la Cuarta Transformación.

Por lo pronto tenemos suicidios en el entorno social inmediato, que indican que el fenómeno se está incrementando severamente, dejándonos un mensaje de agresión, que bien podría ser: “Chinguen a su madre”.

