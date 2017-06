Tiene Durango más de 181 mil adultos mayores: INAPAM

Flor María González, delegada del INAPAM, manifestó que en el estado de Durango 181 mil corresponden a personas adultos mayores, de los cuales unos 56 mil 200 pertenecen a la capital, pero advirtió que a nivel general en México la población está envejeciendo, porque ha aumentado la expectativa de vida, “lamentablemente sigue siendo un sector vulnerable que sufre discriminación”.

La delegada comentó que es a DIF Estatal a quien le corresponde principalmente llevar los casos de maltrato a los adultos mayores, pero en el Inapam canalizan algunas quejas y demandas a las diferentes dependencias, ya que las personas que acuden a solicitar su credencial de adulto mayor les comentan algunas situaciones, aseguró que al mes se tiene conocimiento de unas 25 personas que sufren discriminación por su familia o al acudir a recibir algún servicio.

Dijo que no se tiene un trato especial para los adultos mayores, pues no se toma en cuenta sus problemas de salud, o de movilidad en los establecimientos, sin embargo precisó que las instituciones están pendientes de que no se violenten sus derechos, pero es en el seno familiar donde se inicia con la discriminación y maltrato al adulto mayor.

Se tiene en abandono a algunos adultos mayores, porque los hijos se van, y no cuentan con más familiares, “que ganan al tener una pensión, sino se pueden preparar sus propios alimentos, incluso no pueden moverse para retirar su dinero”.

Comentó que ahorita se está dando seguimiento a un Asilo de Vicente Guerrero, La Divina Providencia, que no se encontraba en condiciones óptimas para atender a los adultos mayores, por lo que tuvieron que acudir a verificar, y se convocaron a diferentes dependencias como Protección Civil, DIF, Coprised y La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sobre el tema de abandono a los adultos mayores, Sor Jessica Solano Huízar encargada del cuidado de adultos mayores en el Asilo San Vicente de Paul, señaló que en el lugar un 20 por ciento de las personas que están ahí se encuentran totalmente solas, ya sea porque no cuentan con ningún familiar, o no se encontraron a sus familias y fueron canalizados por DIF, la policía o la Cruz Roja.

Expresó que es preferible llevar a un lugar específico para atención de los adultos mayores porque pueden socializar con otras personas, les ponen actividades de acuerdo a su edad y entablan amistades, ya que en algunos casos cuando viven con su familia permanecen encerrados, pues los hijos van a sus trabajos o los nietos a la escuela.