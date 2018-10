Tiffany Haddish y Kevin Hart lideran la taquilla con “Night School”

Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE).- Tiffany Haddish y Kevin Hart, dos de los actores de raza negra más populares del momento, lideraron este fin de semana la taquilla estadounidense con “Night School”, que recaudó 28 millones de dólares en su estreno, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

En este filme de Malcolm D. Lee, un grupo de adultos, con el personaje de Hart al frente, se ve obligado a acudir a clases nocturnas en una escuela en la que Haddish interpreta a la maestra.

El segundo puesto fue para la cinta de animación “Smallfoot”, con 23 millones de dólares.

En la película, que transcurre en una aldea de abominables hombres de las nieves -que en realidad son encantadores y muy juguetones-, todo cambia cuando un día descubren a un ser humano.

Channing Tatum, Zendaya, LeBron James y Gina Rodríguez prestan sus voces a la historia en su versión original.

El tercer lugar fue para “The House with a Clock in its Walls”, con 12,5 millones de dólares.

Basada en la novela homónima de John Bellairs, la cinta sigue los pasos de Lewis (Owen Vaccaro), un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan (Jack Black).

La cuarta plaza fue para el thriller “A Simple Favor”, con 6,6 millones de dólares.

Protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively, la película cuenta cómo una risueña madre volcada en su hijo comienza a investigar la desaparición de su amiga, una atractiva mujer con un misterioso pasado.

El quinto puesto fue para “The Nun”, con 5,4 millones de dólares.

Esta cinta derivada (“spin-off”) de la saga de “The Conjuring” se centra en la historia de un sacerdote (Demián Bichir) que es enviado por el Vaticano a Rumanía para investigar la misteriosa muerte de una monja. EFE