Tiger Woods arranca con -4 en Orlando; Stenson, primer líder

Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- El estadounidense Tiger Woods, exnúmero uno mundial y ganador de 106 torneos durante su carrera, entre ellos 14 'majors', sigue evidenciando su buen momento de forma y este jueves comenzó su andadura en el Arnold Palmer Invitation, del PGA Tour, con una ronda de 68 golpes (4 bajo par), a cuatro del primer líder, el sueco Henrik Stenson. Tiger Woods, en la actualidad número 149 del mundo, firmó seis birdies por un doble bogey en el Bay Hill Club & Lodge de Orlando (Florida, EEUU). Está a cuatro de Stenson. El escandinavo brilló el primer día con una espectacular ronda de 64 (8 abajo), fruto de hasta nueve birdies por un solo fallo. Stenson, ganador de 20 títulos profesionales, seis de ellos en el PGA Tour, y del Abierto Británico de 2016, aventaja en un impacto a Aaron White y Talor Gooch. A tres están Rickie Fowler, Jimmy Walker y Bruston DeChambeau. Woods comparte la séptima plaza con Patrick Reed, Billy Horschel, Brian Harman, JB Holmes y el surcoreano An Byeong-Hun. En lo que va de 2018, Tiger Woods, ocho veces ganador en Bay Hill, fue vigésimo tercero en el Farmers Insurance Open, falló el corte en el Genesis Open, acabó duodécimo en The Honda Classic y la semana pasada fue segundo en el Valspar Championship, donde coqueteó con la victoria. El pasado domingo el californiano, de 42 años, estuvo cerca de lograr su octogésimo título en el PGA Tour y el primero desde que en 2013 ganó el Bridgestone Invitational. En el Valspar Woods confirmó su buen momento tras dejar atrás los graves problemas de salud y personales que le han afectado en los últimos años. - Clasificación tras la primera jornada: .1. Henrik Stenson (SUE) 64 (-8) .2. Aaron Wise (USA) 65 .2. Talor Gooch (USA) 65 .4. Jimmy Walker (USA) 67 .4. Rickie Fowler (USA) 67 .4. Bryson DeChambeau (USA) 67 .7. Patrick Reed (USA) 68 .7. Tiger Woods (USA) 68 .7. An Byeong Hun (KOR) 68 .7. Billy Horschel (USA) 68 .7. Brian Harman (USA) 68 .7. J.B. Holmes (USA) 68 ---------- 13. Rory McIlroy (NIR) 69 13. Tommy Fleetwood (ING) 69 13. Justin Rose (ING) 69 13. Emiliano Grillo (ARG) 69 96. Camilo Villegas (COL) 75. EFE