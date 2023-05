Tigrillas están listas para la Liga Nacional Femenil

Las felinas recibieron los uniformes que portarán en la séptima edición de este certamen nacional

Jugadoras de las Tigrillas del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (CCH UJED), acompañadas por el entrenador Heraclio Soto González, recibieron los uniformes que portarán en la séptima edición de la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank (LNFAS), esto de manos del director del Instituto Estatal del Deporte César Omar Cárdenas Reyes.

Fue en las propias instalaciones del IED, que el presidente de la Asociación Duranguense de Futbol del Sector Amateur, Jesús Vargas Domínguez, pidió a Cárdenas Reyes, hiciera entrega de los uniformes que portarán las jugadoras de Tigrillas en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17, en el torneo de la Federación Mexicana de Fútbol, sector amateur, esto en las personas de Belen Rodríguez y Yooxi Miranda.

El director del IED César Cárdenas reiteró su apoyo a estas jovencitas que ponen en alto el nombre de Durango, de ahí que el gobierno de Esteban Villegas Villarreal, por medio del Instituto Estatal del Deporte dieron el apoyo para la inscripción de estás jugadoras en la LNFAS.

El entrenador Heraclio Soto, agradeció a las autoridades deportivas por el apoyo recibido y aseguró que: “No todos los equipos se animan a participar por los costos que los viajes generan, pero las Tigrillas han hecho el esfuerzo y generado recursos por medio de patrocinadores, o de actividades como: rifas, hamburguesadas, perradas, entre otras acciones más que ayudan a solventar los gastos que genera este torneo”.

Así mismo dijo que: “Agradecer al Instituto Estatal del Deporte y su director César Cárdenas, que nos apoyó con la inscripción de los tres equipos a este Torneo, dónde buscamos participar en estas Ligas donde dan el aval de la Federación y hacen que las niñas se fogueen de una mejor manera, que vayan madurando y enfrentando retos que no es igual en ligas locales, esto nos ayuda a enfrentar a los equipos que representan a los Estados en los juegos nacionales de CONADE y pues la idea es foguearnos para volver a participar en los juegos avalados por la CONADE”, concluyó Heraclio Soto.

Los equipos duranguenses de Tigrillas sub 13, sub 15 y sub 17, participarán en la Zona Centro, junto a equipos como: Gacelas de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Zacatecas, Brujas Soccer, Auriazules de San Luis Potosí, y serán dirigidas por los entrenadores duranguenses: Heraclio soto González, Humberto Soto Díaz, Yahir Rueda y Juan Mata.

Destacar que las Tigrillas Durango sub 17, se miden a Auriazules de San Luis Potosí este sábado 20 de mayo en punto de las 8:00 horas, y las Tigrillas Durango sub 15 se enfrentan a Brujas Soccer a las 10 horas también en los Campos Rodríguez y Mendívil, por lo que se hace una atenta invitación a todos los duranguenses a qué asistan y apoyen a los equipos que nos representan en la LNFAS.

