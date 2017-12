Tigrillas quieren destacar en la Liga Nacional Femenil

Actualmente el equipo de fútbol de las “Tigrillas” del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), participa en la Liga Nacional Juvenil Femenil de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), con el objetivo de obtener talentos, creó la Liga Juvenil Nacional, la cual es semiprofesional, en donde se juega una semana de local y otra de visita; cuenta con las categorías sub 13, sub 15 y sub 17, siendo así que las Tigrillas participan en la categoría sub 17.

Es una liga con un futuro prometedor, en la cual el CCH participa en la Zona Norte, conformada por 8 equipos de la Comarca Lagunera, Zacatecas y dos de Durango;el equipo que resulte vencedor compite a una serie final a la Ciudad de México, en donde se enfrentan los mejores del país, con la intención de visorías para convocar a Selección Nacional.

Las Tigrillas del CCH siempre se han caracterizado por tener el 100% de su plantilla conformada por estudiantes del mismo Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), esto para promover el trabajo en equipo, así dijo el entrenador Heraclio Soto González, el cual de igual manera resaltó el compromiso que tienen las jóvenes, no solamente en lo deportivo, sino de igual manera en lo académico, “… como integrantes de las Tigrillas deben reunir los requisitos para pertenecer al equipo, uno de los más importantes en tener un buen promedio en lo académico”, dijo.

“Este tipo de actividades son muy buenas, el deporte ayuda a crecer como persona, así como no caer en vicios, a los cuales los jóvenes de hoy en día tienden a caer más fácil, te das cuenta que las metas pueden ser alcanzadas si se tiene disciplina, esta experiencia me ha dado muchas satisfacciones, yo comencé desde cero en el fútbol, tengo aproximadamente un año en el equipo, con trabajo y perseverancia he llegado a obtener el brazalete de capitana”, dijo Esmeralda Ramírez Sánchez, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de tercer semestre y capitana de las Tigrillas.

Asimismo Isabel López Carrillo, actualmente estudiante de quinto semestre en la especialidad en periodismo, comentó que “… no es fácil estar en un equipo como las Tigrillas del CCH, ya se requiere mucho trabajo, tanto en lo deportivo como en lo académico, si bien he tenido obstáculos, he podido vencer mis miedos, teniendo una buena evolución en el fútbol, tratando de dar todo por el equipo universitario; es muy importante que nuestras autoridades sigan apoyando a los equipos deportivos, ya que esto nos ayuda a foguearnos y prepararnos para las competencias”, dijo.

Las puertas están abiertas, cuando alguien quiera trabajar con disciplina, con retos, con el objetivo de superarse para ser buena estudiante y deportista son bienvenidos para integrarse a los diferentes equipos deportivos con los que cuenta la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), así también Las Tigrillas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) abren las puertas para las jóvenes universitarias que quieran pertenecer a esta gran plantilla.Los entrenamientos son de lunes a viernes, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en la unidad deportiva del propio CCH, según la invitación que lanzó el entrenador Heraclio Soto González.