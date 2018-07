Timothée Chalamet viajará a las estrellas con Denis Villeneuve en “Dune”

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El joven actor estadounidense Timothée Chalamet protagonizará la nueva versión del filme de ciencia ficción “Dune”, que contará con el canadiense Denis Villeneuve como director, informó hoy el blog especializado Deadline.

El estudio Legenday adquirió los derechos de la novela homónima de Frank Herbert en 2016 con la intención de crear una franquicia y confió la misión, al menos de la primera entrega, a Villeneuve, cuya última película fue la secuela de “Blade Runner”.

Villeneuve, según relata la publicación, se decantó por este proyecto y rechazó hacerse cargo del próximo capítulo de James Bond.

Chalamet, nominado al Óscar por “Call Me By Your Name”, será el protagonista de la historia asumiendo el papel que hizo Kyle MacLachlan en la cinta original, estrenada en 1984 y dirigida por David Lynch.

La novela traslada la acción a un futuro lejano y una serie de mundos gobernados por familias feudales rivales que controlan el acceso a una droga llamada “Melange”, que alarga la vida.

La adaptación de Lynch, que contó con numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a los cines, contó en su reparto con Virginia Madsen, Francesca Annis y el actor puertorriqueño José Ferrer. EFE