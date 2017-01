Todo listo para las semis en la “Monito” Ramírez.

Este fin de semana se llevarán a cabo las semifinales de las categorías sub 11, sub 9 y sub 7 de la Liga de Futbol 7 Infantil José Ángel “Monito” Ramírez Calderón, certamen que fue todo un éxito gracias al gran interés que a lo largo de esta temporada le brindaron cada uno de los equipos participantes.

Se espera una ronda de semifinales atractiva pues ésta llega acompañada de gran calidad al presentar equipos que cuentan con espectacular dosis de talento, estamos hablando de escuadras como Colegio Americano, Real Madrid, Anexa, CEFOFFUT PRO, Independiente, Club Deportivo Maderera, Águilas del Maderera y Dragones.

Dentro de la categoría sub 7, el primer duelo semifinal se llevará a cabo este sábado en punto de las 9 de la mañana, en donde el combinado del CEFOFFUT PRO se enfrentará ante el sub líder general de la competencia, los Dragones, escuadra que en una fragorosa batalla de cuartos de final eliminara a su similar de la Academia de Futbol “Santos Durango”.

La segunda semifinal de esta categoría iniciará en el horario de las 12:10 P.M., duelo entre acérrimos rivales en donde el líder general, Águilas del Maderera, se medirá ante el representativo del Club Deportivo Maderera, duelo en donde seguramente los jugadores de ambas escuadras pelearán deportivamente con el afán de alcanzar la victoria y por ende, el pase a la gran final.

En otro orden de ideas, es dentro de la categoría sub 9 en donde el combinado del Independiente buscará con todo su talento arribar a la gran final de este sector, no obstante, primero deberá derrotar a un equipo del CEFOFFUT PRO que llega a este compromiso con la firme convicción de dar la sorpresa de estas semifinales. Dicha contienda se celebrará este sábado a las 9:50 A.M.

El próximo domingo en punto de las 10 de la mañana se estará llevando a cabo el segundo juego de semifinales, en donde la Anexa medirá fuerzas ante el Club Deportivo Maderera, en un encuentro de pronóstico reservado ya que ambas escuadras cuentan con individualidades interesantes que en cualquier momento pueden darle rumbo a la batalla.

Dentro de la categoría 2005, la actividad finalizará con el duelo entre Anexa B y el Real Madrid, mismo que se celebrará el domingo dentro del horario de las 11:00 A.M., no sin antes olvidar que los equipos de CEFOFFUT PRO y el Colegio Americano se medirán hoy jueves en punto de las 7 de la tarde.