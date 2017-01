Toledo dice que colaborará con investigación de sobornos de firmas brasileñas

En un mensaje publicado en su página de la red social Facebook, Toledo tildó de “falsas” las informaciones periodísticas publicadas en Perú recientemente que sugieren una fuga del exmandatario para eludir a la Justicia, a raíz de un viaje que hizo a Estados Unidos.

El fundador del partido Perú Posible explicó que viajó para reincorporarse a sus labores profesionales en la Universidad de Stanford, situada en el estado de California.

“Yo no me corro de la Justicia ni me amparo en la prescripción. Por eso no remitiré una carta al Congreso con la seguridad del apoyo y protección de aliados políticos que no tengo. Me presentaré ante la Justicia todas las veces que sea citado, pese a que no cuento con partidarios ni compadres”, escribió Toledo.

El exmandatario recordó que ya acudió al Congreso y a los juzgados para declarar sobre el caso Ecoteva, en el que es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en compras millonarias de inmuebles de su propiedad mediante una empresa creada por su suegra.

Respecto a las investigaciones por sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos, Toledo manifestó su “profunda preocupación” por lo que considera una “politización de la información de los casos que maneja la Fiscalía” y añadió que su trascendencia merece mayor objetividad y rigor.

La Fiscalía corroboró que una sociedad del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo, recibió una transferencia de dinero de la constructora brasileña Camargo Correa para supuestos sobornos en la construcción sobre suelo peruano del tramo IV de la Carretera Interoceánica del Sur (IIRSA).

La procuraduría anticorrupción de Perú anunció la pasada semana que pedirá a la Fiscalía interrogar en la investigación por los sobornos pagados por firma brasileña Odebrecht en Perú a 75 personas, entre ellas Toledo y sus sucesores Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. EFE