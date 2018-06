Tom Wolfe legó su patrimonio a su esposa e hijos

Nueva York, 14 jun (EFE).- El autor estadounidense Tom Wolfe, fallecido el pasado 15 de mayo, dejó su patrimonio en manos de su esposa, Sheila Berger Wolfe, y de sus dos hijos, informaron hoy medios locales, que citan documentos legales.

Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, puso a nombre de su esposa desde hace 40 años la mayor parte de su fortuna, según el testamento de 12 páginas que firmó en 2015 y fue presentado ante una corte de Manhattan.

El escritor, oriundo de Richmond (Virginia), le legó a su esposa sus propiedades personales “tangibles”, así como sus derechos, títulos e intereses sobre cualquier inmueble o apartamento cooperativo usado por él o su familia como residencia, detalla Daily News.

Mientras The New York Post señaló que el patrimonio neto del autor de novelas como “La hoguera de las vanidades”, “Todo un hombre” y “Bloody Miami” está calculado en “más de 500.000 dólares”, aunque no descarta que esa cifra sea revisada al alza.

El diario precisó que Wolfe decidió que su “propiedad literaria” quedara a cargo su esposa y de su hijo, Thomas R. Wolfe.

Mientras que el resto de sus activos, entre ellos los beneficios derivados de sus libros, serán repartidos entre su esposa, hijo e hija, Alexandra K. Wolfe. EFE