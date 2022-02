Toma de protesta en la nueva mesa directiva del COLECC

En el museo Francisco Villa se llevó a cabo la toma de protesta en nueva mesa directiva Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación (COLECC), siendo ahora su representante Jonathán Hernández Orozco, quién destaca por su trabajo periodístico y su liderazgo, además de fomentar el trabajo con inclusión.

Jonathán es precedido por Rosa Esperanza Gaucín Morales, quién fungió como presidenta y siendo su bandera una loable labor frente al colegio, además de representar a los medios de comunicación con honor y servicio.

Durante la toma de protesta estuvo presente el gobernador del Estado José Rosas Aispuro Torres, quién reconoció el trabajo de los periodistas aún cuándo enfrentan dificultades para poder ejercer su profesión, como es el caso de la pandemia “Si no hay libertad de expresión no puede haber democracia, no puede haber desarrollo, la libertad de expresión en Durango contribuye a tener un mejor lugar para vivir”, expresó el mandatario.

Durante el evento, destacó la integración de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que se realizó por periodistas y que cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado.

La fundadora del COLECC Julieta Hernández Camargo, habló sobre la importancia de este colegio, así como la responsabilidad de ser parte de el “COLECC es un espacio, certificado por la Secretaría de Educación Pública, y esta listo para todos aquellos que cumplen con perfil periodístico, dispuestos a trabajar en favor de la profesión y en beneficio del estado” expreso la comunicadora.

Al concluir el evento, mandatario y directivos aplaudieron a Rosy Gaucín por su ejercicio impecable dentro de su dirigencia.

